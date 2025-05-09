Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского к лидерам государств-участников Объединенного экспедиционного корпуса (JEF).

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Зеленский анонсировал новые встречи

Президент Украины заявил, что 10 мая состоятся встречи в рамках "коалиции решительных". Кто именно будет на встрече – Зеленский не раскрывал. Украинский гарант лишь отметил, что "коалиция решительных" является очень важной и необходимой для Украины.

Нам нужна эта коалиция, и она должна быть достаточно сильной, чтобы гарантировать безопасность в соответствии с нашим общим видением. Я уверен: Европа только выиграет от такой командной работы – это поможет усилить всю имеющуюся архитектуру безопасности. Завтра – встречи,

– подчеркнул Зеленский.

В то же время в КГГА сообщили, что 10 мая в Киеве будут ограничения дорожного движения в связи с "пребыванием иностранных делегаций и проведением торжественных и памятных мероприятий".

Напомним, что в "коалиции решительных" состоит из трех десятков государств во главе с Великобританией и Францией.

Ранее стало известно, что во Львове руководители МИД Евросоюза и Совета Европы дали старт созданию специального трибунала. Он будет рассматривать военные преступления России против Украины.