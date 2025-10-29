Это "Украинской правде" подтвердила руководитель отдела коммуникаций ВАКС Олеся Чемерис, передает 24 Канал.

Что известно о внесении залога за Львова?

После того как Высший антикоррупционный суд уменьшил залог для экс-заместителя председателя Верховного суда Богдана Львова, деньги поступили на счет ВАКС.

Процессуальные обязанности Львова остались без изменений. Он должен воздерживаться от общения с рядом лиц и носить электронное средство контроля, в соответствии с постановлением от 9 октября 2025 года.

Отмечается, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры не согласен с решением и планирует обжаловать его в апелляционном суде.

Что известно о деле Львова?