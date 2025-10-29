Это "Украинской правде" подтвердила руководитель отдела коммуникаций ВАКС Олеся Чемерис, передает 24 Канал.
Что известно о внесении залога за Львова?
После того как Высший антикоррупционный суд уменьшил залог для экс-заместителя председателя Верховного суда Богдана Львова, деньги поступили на счет ВАКС.
Процессуальные обязанности Львова остались без изменений. Он должен воздерживаться от общения с рядом лиц и носить электронное средство контроля, в соответствии с постановлением от 9 октября 2025 года.
Отмечается, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры не согласен с решением и планирует обжаловать его в апелляционном суде.
Что известно о деле Львова?
- Журналисты "Схем" в 2022 году сообщали, что Богдан Львов имеет российское гражданство с 1999 года, которое обновлял в 2012 году.
В том же году его отчислили из Верховного суда из-за наличия российского паспорта, которую подтверждали данные СБУ.
Богдан Львов подал иск о восстановлении в должности и выплате зарплаты "за время вынужденного прогула". Киевский окружной административный суд частично удовлетворил его 10 января 2024 года, однако Верховный суд подал апелляцию.