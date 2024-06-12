Судебное заседание состоялось 12 июня 2024 года. Его транслировали "Схемы", пишет 24 Канал.

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Львов не восстановился в должности судьи Верховного суда

Шестой апелляционный административный суд отказал Богдану Львову по поводу:

восстановлении в должности судьи Верховного Суда,

начислении ему заработной платы за время вынужденного прогула.

То есть суд отменил решение суда первой инстанции (Киевского окружного административного суда) о восстановлении Богдана Львова в должности судьи Верховного суда и выплате заработной платы "за время вынужденного прогула".

Фактически суд частично удовлетворил апелляционную жалобу Верховного суда, где не согласились с предыдущим судебным решением о восстановлении Львова в должности. Кстати, представитель третьей стороны, то есть СБУ:

поддержал апелляционную жалобу Верховного суда,

подтвердил в судебном заседании, что Служба безопасности установила наличие гражданства России у Богдана Львова,

обратился к коллегии с просьбой полностью отказать в удовлетворении иска Львова о восстановлении в должности судьи Верховного суда.

Решение Киевского окружного административного суда от 10 января 2024 года отменить в части удовлетворения исковых требований Львова Богдана Юрьевича о признании противоправным и отмене приказа председателя Верховного суда от 4 октября 2022 года об отчислении судьи Львова из штата Верховного суда, обязательство Верховного суда зачислить судью Львова Богдана Юрьевича в штат Верховного суда в Кассационный хозяйственный суд с 5 октября 2022 года,

– заявил председательствующий судья.

Решение приняла коллегия судей в составе:

судьи, председательствующего, Андрея Кучмы,

Людмилы Беловой,

Владимира Алименко.

Что сказал Львов

Богдан Львов после заседания заявил, что он еще не знает, будет ли подавать апелляцию, ведь ему нужно изучить решение, но "он будет делать все, чтобы очистить свое имя".

Я немного удивлен, я такого решения не ожидал. Если все-таки вопрос гражданства немного за пределами сегодняшнего процесса, то, на мой взгляд, признать правомерным такое увольнение – это невозможно, недопустимо. Хотя мы прослушали только резолютивную часть решения и что-то говорить о мотивах можно будет только после ознакомления с полным текстом,

– заявил Львов.

Он также добавил, что, хоть по мировой практике, хоть по законодательству, не может быть увольнение судьи единоличным. Богдан Львов отметил, что ему больше пока добавить нечего.

Обратите внимание! Фонд DEJURE написал, что Богдан Львов уже обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) для обжалования решения суда.

Что известно о российском паспорте Львова

Во время заседания также рассматривали новые доказательства. В частности, интервью и копию договора дарения Богданом Львовом в 2012 году доли квартиры в Москве своей жене. В документе есть подробные данные его российского паспорта.

В интервью Богдан Львов не отрицал о наличии родственников и недвижимости в Москве. Он отметил, что не будет комментировать квартиру, ссылаясь на тайну следствия, которое проводит НАБУ по делу о недекларировании.

Во время суда он заявил, что:

"никогда не подписывал таких договоров",

"отрицает его существование",

упомянутая квартира в Москве была приватизирована, однако подарил долю в ней жене "по украинскому паспорту".

Право собственности могло быть зарегистрировано только как гражданином России. Государственный регистратор не установил бы его личность по паспорту гражданина Украины,

– заявил представитель СБУ.

Однако защита Львова подала ходатайство о признании этих доказательств – интервью и копии договора, – "ненадлежащими". Адвокат заявил, что СБУ как третья сторона в судебном процессе "смещает вектор в деле". Ведь, по его словам, иск касается именно нарушений процедуры прекращения полномочий Львова.

Как выяснили наличие российского гражданства Львова