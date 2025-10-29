Це "Українській правді" підтвердила керівниця відділу комунікацій ВАКС Олеся Чемерис, передає 24 Канал.

Що відомо про внесення застави за Львова?

Після того як Вищий антикорупційний суд зменшив заставу для ексзаступника голови Верховного суду Богдана Львова, гроші надійшли на рахунок ВАКС.

Процесуальні обов'язки Львова залишилися без змін. Він має утримуватися від спілкування з низкою осіб і носити електронний засіб контролю, відповідно до ухвали від 9 жовтня 2025 року.

Зазначається, що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не погоджується з рішенням і планує оскаржити його в апеляційному суді.

Що відомо про справу Львова?