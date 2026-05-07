Інформацію підтвердила речниця Нацполіції України Юлія Гірдвіліс у коментарі 24 Каналу.

Що відомо про обшуки?

Спершу 7 травня у мережі з'явилась інформація про обшуки у Київському національному університеті культури і мистецтв. У зв'язку з цим студентів не пускали до будівлі.

У поліції підтвердили інформацію про обшуки в КНУКіМ, а деталі пообіцяли надати згодом.

Деталі згодом, після завершення процесуальних заходів,

– додала Юлія Гірдвіліс.

Зазначимо, що його ректором до лютого 2026 року був Михайло Поплавський.

Що передувало цьому?

27 березня стало відомо, що у Київському університеті культури викрили масштабну корупційну схему. Службовці і посадовці Міністерства освіти та науки України вносили неправдиві дані про студентів та штатний розпис, щоб збільшити фінансування.

Тоді джерела 24 Каналу у правоохоронних органах підтвердили, що обшуки проводили безпосередньо у Поплавського. Ректору не вручали підозру та не затримували його.