МОН чекає висновків правоохоронців. Про це повідомили у відомстві у відповідь на запит Інтерфакс-Україна.
Чи перевірятимуть Київський університет культури?
Про викриття схеми повідомили правоохоронці. Організували її посадовці МОН, а також працівники вишу у межах держпрограми "Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики". Протягом 2022 – 2023 років завдяки програмі виш отримав з держказни близько 760 мільйонів гривень.
Зверніть увагу! ЗМІ припускали, що серед фігурантів масштабної корупційної схеми може бути і ексректор вишу Михайло Поплавський. Джерела 24 Каналу у правоохоронних органах уточнили, що обшук був безпосередньо у Поплавського, однак ректора не затримували й підозру йому не оголошували.
У ЗВО та за місцями проживання причетних осіб провели обшуки. Очільник МОН Оксен Лісовий повідомив, що посадовці відомства, які фігурують у цій справі, не були в його команді і вже не працюють у міністерстві. І додав, що у 2024 році у МОН виявили одну з корупційних схем і всі матеріали передали правоохоронцям. Про кого мовиться, не сказали.
Матеріали щодо підготовки та погодження документів стосовно фінансування університету в межах відповідної бюджетної програми передано правоохоронним органам. Міністерство взаємодіє з правоохоронними органами в межах компетенції,
– зазначили у відомстві.
Тож наразі у МОН не знають, чи проводитимуть службове розслідування. Це залежатиме від висновків правоохоронців і меж повноважень відомства.
У міністерстві також розповіли, що зараз тривають внутрішні аудити вишів відповідно до Плану на 2026 – 2028 роки. Однак не уточнили, чи він передбачає перевірку використання вищезгаданої бюджетної програми.
Що відомо про справу?
- В Київському університеті культури викрили масштабну корупційну схему розтрати бюджетних коштів, повідомили в Офісі генпрокурора та Службі безпеки України.
- Службовці й посадовці Міністерства освіти та науки України вносили недостовірні дані про студентів, науковців, викладачів та штатний розпис, аби збільшити фінансування ЗВО.
- За попередніми даними слідства, державі завдано збитків в особливо великих розмірах.
- У межах досудового розслідування 27 березня слідчі провели понад 20 обшуків у КУК та за місцями проживання причетних осіб.
- Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.