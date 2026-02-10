Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Міністерства освіти і науки України Оксен Лісовий. І зауважив: коли одна людина очолює університет понад три десятиліття, це виходить за межі здорової управлінської змінюваності.

Що каже Лісовий про ректорство Поплавського?

Міністр зазначив, що посада ректора – це строкова й виборна відповідальність перед академічною спільнотою.

І навіть коли юридична можливість управління закладом зберігається, виникають питання до етики, а також управлінської культури та інтересів самого закладу. На жаль, ми мали практику, яка дозволяла внаслідок різноманітних юридичних маневрів зберігати за собою посаду ректора чи значний вплив на університет попри законодавчі обмеження,

– уточнив посадовець.

І додав, що виборність посад – це цінність, за яку українське суспільство боролося в різні періоди історії. І вона не може бути вибірковою. Й у системі вищої освіти оновлення керівництва і реальна виборність керівників є для МОН принциповими.

Що каже посадовець про зміни у виші?

Лісовий розповів, що у квітні 2023 року Поплавський публічно заявляв про важливість того, щоб у виш прийшов новий керівник. Тому зараз настав момент підтвердити ці слова.

Університет культури має формувати всебічне розуміння феномену культури, особливо культури української, у всіх її проявах, та виховувати високі морально-етичні стандарти у людей, які працюватимуть з такими темами, як цінності, сенси, ідентичність. На моє переконання, публічний стиль і тон, який транслював керівник закладу протягом років формували викривлене уявлення про те, якою має бути культурна інституція та українська культура загалом,

– вважає очільник МОН.

Лісовий також додав, що протягом років ім'я керівника цього ЗВО неодноразово фігурувало у публічних матеріалах щодо звинувачень у харасменті. Також є питання щодо можливого конфлікту інтересів: поєднанням керівництва державним університетом і діяльності пов'язаного приватного закладу освіти.

Я вважаю, що університет культури має бути прикладом етичних стандартів, а не постійним джерелом дискусій про них. Тому Міністерство освіти і науки України призначило виконувача обов'язків керівника закладу, який має організувати проведення відкритих і конкурентних виборів – реальних, об'єктивних і позбавлених впливу,

– резюмував міністр.

Що відомо про зміну очільника в Університеті культури?