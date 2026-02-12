Список автоматических отсрочек расширили: кому не надо идти в ТЦК

Об этом в эфире "Украинского радио. Ровно" рассказал начальник отделения учета сержантов и солдат Ровенского областного ТЦК и СП Александр Бодин.

Как работает автоматическое продление отсрочек?

По данным Александра Бодина, сейчас около 90% случаев продления отсрочек происходят без участия военнообязанного – система самостоятельно проверяет основания через государственные реестры, а информация появляется в приложении Резерв+.

В то же время иногда автоматическое продление может не сработать или данные не обновляются вовремя. В таком случае военнообязанным советуют подавать документы через Центры предоставления админуслуг, поскольку ТЦК больше не принимают заявления на продление отсрочки.

Александр Бодин отметил, что для продления отсрочки проходить военно-врачебную комиссию не нужно.

Состояние здоровья и отсрочка никаким образом не связаны. Это два совершенно разных процесса, которые не пересекаются,

– отметил военный.

Обычно отсрочка действует в течение 90 дней военного положения и мобилизации, после чего ее продлевают автоматически или через ЦНАП.

Какие категории граждан подпадают под автоматическую отсрочку?

Обновленные правила также предусматривают автоматическое продление отсрочек для части граждан, если их статус подтверждается через государственные реестры. Это касается, в частности:

лиц с инвалидностью;

временно непригодных по заключению ВВК;

многодетных родителей, родителей детей с инвалидностью;

студентов, научно-педагогических работников;

родственников погибших или пропавших без вести военных

и других категорий, определенных правительством.

Однако при этом, если информацию невозможно подтвердить автоматически, документы нужно подавать отдельно.