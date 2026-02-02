Кто может потерять отсрочку от мобилизации?

Потерять отсрочку могут военнообязанные, данные которых не подтверждаются государственными реестрами, а также те, кто относится к категориям, для которых автоматическое продление не предусмотрено. Это регулирует Постановление Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года № 560.

Прежде всего это касается:

части одиноких родителей, опекунов и приемных родителей;

лиц, осуществляющих постоянный уход за больными родственниками или людьми с инвалидностью;

отдельных категорий педагогов;

семей погибших военных и людей, которые находились в плену.

Для этих категорий продление отсрочки возможно только после личного обращения с документами. Также риск потери возникает, если изменились обстоятельства, дававшие право на отсрочку, или если соответствующие данные не были вовремя обновлены в государственных реестрах.

Кому продлят отсрочку автоматически в феврале?

В то же время части военнообязанных отсрочку могут продлить автоматически. Речь идет, в частности, о лицах, которые оформляли ее через государственные цифровые сервисы и чьи основания подтверждаются реестрами.

В таком случае отсрочка продолжается вместе с продолжением мобилизации. Это предусмотрено пунктом 60 Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации.

Справочно! Проверить статус можно через цифровой военно-учетный документ. Там указывается или конкретная дата завершения отсрочки, или действие "до завершения мобилизации".

Если автоматического продления не произошло, необходимо обратиться лично через ЦНАП. После подачи документы передаются в ТЦК через государственные электронные системы. Если человек не состоит на воинском учете, заявление не будут рассматривать, пока он не станет на учет.

Отдельно стоит учитывать, что для части педагогических работников автоматическое продление возможно только при условии, что учебные заведения вовремя обновили информацию в государственных образовательных реестрах.

Можно ли игнорировать вызов в ТЦК?