Дети участников боевых действий имеют право на льготы

В соответствии с законодательством, участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, военнопленные после освобождения, а также их дети имеют право на государственную целевую поддержку во время обучения в государственных и коммунальных учебных заведениях, сообщает Министерство юстиции Украины.

Читайте также Обжалование решения ВВК: основания, порядок обжалования и как проходит комиссия

Такая поддержка предоставляется также детям военнопленных, погибших или умерших, в частности тем, кто учится на дневной форме, до завершения образования, но не дольше чем до достижения 23 лет.

Государственная целевая поддержка может включать полную или частичную оплату обучения за счет государственного и местных бюджетов, льготные долгосрочные кредиты, социальную стипендию, бесплатное обеспечение учебниками, доступ к сети Интернет и базам данных, проживание в общежитии, а также другие социальные мероприятия.

Какие права имеют дети военных при поступлении?

Дети ветеранов войны проходят вступительные испытания на общих условиях, однако при наличии свободных бюджетных мест могут быть переведены на обучение за средства бюджета. Такое право имеют именно дети ветеранов войны, тогда как дети военнослужащих без соответствующего статуса им не пользуются.

Обратите внимание! Подача документов для поступления осуществляется преимущественно в электронной форме через личный электронный кабинет абитуриента. Бумажные заявления подаются только в исключительных случаях, в частности при отсутствии технической возможности регистрации электронного кабинета или пребывания абитуриента на временно оккупированной территории. К каждому заявлению обязательно прилагается мотивационное письмо.

Для подтверждения льготы детям военных необходимо подать копию свидетельства о рождении и документ, подтверждающий статус одного из родителей – удостоверение участника боевых действий, удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны или справку о пребывании военного в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Представление дополнительных справок в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки не требуется.

Важно! Решение о предоставлении государственной целевой поддержки принимается руководителем учебного заведения.

Как получить статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий?