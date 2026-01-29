Кто из детей может получить статус?

Из-за полномасштабной войны тысячи украинских детей получили ранения, эвакуаций, потери близких и серьезных психологических травм, существенно повлиявших на их жизнь и будущее, сообщает Министерство юстиции Украины. В таких условиях особенно важно предоставить детям надлежащую помощь и юридическую защиту.

В ведомстве отметили, что для этого в стране действует механизм предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженного конфликта.

Получить этот статус могут несовершеннолетние, которые получили ранения или увечья, стали жертвами физического или сексуального насилия, были похищены или незаконно вывезены за границу, содержались в плену, привлекались к вооруженным формированиям или подверглись психологическому насилию.

Что делать, чтобы оформить статус?

Для оформления статуса необходимо обратиться с заявлением в службу по делам детей по месту жительства. Подать его могут родители или другие законные представители, сам ребенок с четырнадцати лет, представители органов опеки и попечительства или близкие родственники.

Вместе с заявлением подаются документы, удостоверяющие личность ребенка и заявителя, подтверждающие родственные связи или полномочия, а также согласие на обработку персональных данных. При наличии прилагаются справки внутренне перемещенного лица, выписки из реестров и другие официальные материалы.

Также необходимо предоставить доказательства того, что ребенок пострадал в результате войны: медицинские справки, экспертные заключения, материалы уголовных производств, свидетельства о смерти близких или выводы социальных служб. Полный перечень таких документов определен соответствующим порядком или уточняется в службе по делам детей.

Обратите внимание! Сейчас дети, которые имеют этот статус, имеют право на бесплатное питание в государственных и коммунальных учебных заведениях. В дальнейшем государство планирует расширять перечень льгот, в частности по оздоровлению и оказанию психологической помощи.

