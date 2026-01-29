Хто з дітей може отримати статус?

Через повномасштабну війну тисячі українських дітей зазнали поранень, евакуацій, втрати близьких і серйозних психологічних травм, що істотно вплинули на їхнє життя та майбутнє, повідомляє Міністерство юстиції України. У таких умовах особливо важливо надати дітям належну допомогу та юридичний захист.

Читайте також Порушення військового обліку: які штрафи передбачені законом

У відомстві наголосили, що для цього в країні діє механізм надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту.

Отримати цей статус можуть неповнолітні, які зазнали поранень або каліцтва, стали жертвами фізичного чи сексуального насильства, були викрадені або незаконно вивезені за кордон, утримувалися в полоні, залучалися до збройних формувань або зазнали психологічного насильства.

Що робити, щоб оформити статус?

Для оформлення статусу необхідно звернутися із заявою до служби у справах дітей за місцем проживання. Подати її можуть батьки чи інші законні представники, сама дитина з чотирнадцяти років, представники органів опіки та піклування або близькі родичі.

Разом із заявою подаються документи, що посвідчують особу дитини та заявника, підтверджують родинні зв’язки чи повноваження, а також згода на обробку персональних даних. За наявності додаються довідки внутрішньо переміщеної особи, витяги з реєстрів та інші офіційні матеріали.

Також необхідно надати докази того, що дитина постраждала внаслідок війни: медичні довідки, експертні висновки, матеріали кримінальних проваджень, свідоцтва про смерть близьких або висновки соціальних служб. Повний перелік таких документів визначений відповідним порядком або уточнюється у службі у справах дітей.

Зверніть увагу! Наразі діти, які мають цей статус, мають право на безоплатне харчування у державних і комунальних закладах освіти. Надалі держава планує розширювати перелік пільг, зокрема щодо оздоровлення та надання психологічної допомоги.

Звільнитись із військової служби можна за сімейними обставинами: що передбачає закон?