Після прибуття правоохоронці у зачиненій квартирі виявили ще дівчинку 2023 року народження, яка мала ознаки сильного зневоднення. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дивіться також У Шептицькому на вулиці знайшли мертвим 11-річного хлопчика

Що відомо про трагедію?

Трагедія сталася 7 травня 2026 року близько 13:20 у Новобаварському районі Харкова на проспекті Новобаварському.

За даними слідства, 4-річний хлопчик перебував у квартирі на четвертому поверсі. Дитина піднялася на підвіконня у кімнаті, втратила рівновагу та випала з вікна. На місце одразу прибули медики, однак врятувати хлопчика не вдалося – від отриманих травм він помер у кареті екстреної медичної допомоги.

Після трагедії на місце прибули прокурори, слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та працівники ДСНС. Під час невідкладних слідчих дій правоохоронці потрапили до квартири, звідки випала дитина. У помешканні виявили ще одну малолітню дитину – дівчинку 2023 року народження.

За даними прокуратури, дитина перебувала у виснаженому стані та мала явні ознаки зневоднення. Їй оперативно надали медичну допомогу та госпіталізували. Наразі дівчинка перебуває під наглядом лікарів.

Стан помешкання на момент приїзду поліції / Фото Харківська прокуратура

Де була мати?

Слідство встановило, що 29-річна мати залишила обох дітей самих у зачиненій квартирі та пішла з дому. Жінку затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури Харкова їй повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

стаття 166 – злісне невиконання батьківських обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки;

частина 3 статті 135 – завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває у небезпечному для життя стані та не може самостійно врятуватися через малолітній вік, що спричинило смерть.

Якщо провину жінки доведуть у суді, їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Голова адміністрації Новобаварського району Харкова Тетяна Цибульник повідомила "Суспільному", що наразі служба у справах дітей готує документи для звернення до суду щодо позбавлення жінки батьківських прав на другу дитину.

За її словами, нині вирішують питання про передачу дівчинки до патронатної родини після завершення лікування.

Що відомо про цю родину?

У прокуратурі повідомили, що це не перший випадок, коли жінка потрапляла у поле зору правоохоронних органів.

У червні 2023 року її вже притягували до адміністративної відповідальності після того, як правоохоронці виявили жінку разом із малолітнім сином біля сміттєзвалища. Тоді дитину тимчасово вилучали та поміщали до медичного закладу, однак згодом хлопчика повернули матері.

У цей період жінка народила другу дитину, а сім’ю взяли на облік як таку, що перебуває у складних життєвих обставинах. У прокуратурі зазначили, що згодом встановити місце перебування матері та дітей не вдавалося.

Наразі правоохоронці також розпочали службове розслідування щодо можливого неналежного виконання службових обов’язків працівниками поліції та служби у справах дітей. Крім того, відкрито кримінальні провадження за частиною 3 статті 367 КК України – службова недбалість, що спричинила загибель людини.

Слідчі мають надати правову оцінку діям посадовців, які відповідали за контроль ситуації у родині.

Трагічні інциденти з дітьми: останні новини