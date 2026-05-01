17-річний підліток не вижив внаслідок отриманих поранень. Деталі справи поліція Дніпропетровщини повідомила у власних соцмережах.

Що відомо про вбивство підлітка?

Ірина Сердюк, дружина батька загиблого 17-річного Івана Сердюка розповіла, що 26 квітня хлопець з компанією пішли в гості до знайомого. 16-річний хлопець, який покликав друзів, мав доступ до пістолета, привезеного додому старшим братом – військовим. Діти почали гратися пістолетом, розбирати його і в цей момент і тоді хлопець, який мав пістолет – випадково вистрелив у друга, внаслідок отриманих травм, той загинув.

У середу, 29 квітня, слідчі Дніпропетровської області повідомили про підозру 16-річному підлітку, за частиною 1 статті 119 Кримінального кодексу України, у якій йдеться про вбивство через необережність.

Що розповідає родина вбитого у Солоному?

Ірина хвилювалась, що справу можуть "зам'яти" через впливовість членів родини причетного до вбивства хлопця. Брат, який і був власником пістолета – депутат сільської ради. Мати – колишня керівниця районної адміністрації. Саме цим родичка потерпілого пояснювала "інформаційну тишу" довкола трагедії.

Сам факт такої тиші, вже питання. І ще одне, головне – зброя. Вона не може лежати вдома "просто так". Вона не може потрапляти до рук дітей. Вона не може бути предметом "подивитися, як працює". Бо закінчується це завжди однаково. Смертю. І ще одним зламаним життям поруч, –

написала у соцмережах дружина батька постраждалого.

Також правоохоронці проводять розслідування щодо недбалого зберігання вогнепальної зброї та незаконного поводження з нею, відповідно до Кримінального кодексу України.

