Про це суддя-спікерка Тернопільського міськрайонного суду Анна Мостецька повідомила у коментарі ZAXID.NET.

Яку запобіжку обрали для школярки з Тернополя?

У четвер, 30 квітня, суд провів закрите засідання, оскільки і підозрювана, і потерпіла є неповнолітніми. Суддя обрав для школярки запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Окрім того, неповнолітню зобов'язали носити електронний браслет та заборонили контактувати із потерпілою та свідками у праві.

Такий запобіжний захід діятиме впродовж двох місяців, після чого його мають переглянути. Також цю ухвалу суду можна оскаржити в Тернопільському апеляційному суді впродовж п'яти днів.

Керівник Тернопільської обласної прокуратури Віталій Панченко повідомив, що на засіданні були присутні підозрювана, її матір та психолог.

Були досліджені обставини, заслухали сторона захисту. Слідчий суддя прийняв рішення застосувати до підозрюваної запобіжний захист у вигляді домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю, а також відповідними обов'язками,

– зазначив Панченко.

Що відомо про справу поранення школярки?

Нагадаємо, інцидент у Тернополі стався вдень 27 квітня в одному з житлових будинків мікрорайону "Новий світ". Тоді 15-річна дівчина вдарила ножем свою однокласницю – частина зброї залишилась у голові потерпілої. Окрім того, дівчина отримала численні поранення.

Потерпілу одразу госпіталізували в реанімаційне відділення із численними пораненнями.

У прокуратурі кажуть, між дівчатами виникла суперечка, яка згодом переросла у бійку. Під час конфлікту школярка дістала ніж.

Наразі слідство перевіряє версію про можливий булінг. Водночас із підозрюваною працюють слідчі та психологи, які з'ясовують усі обставини та причини інциденту.