Правоохоронці ввели спеціальну поліцейську операцію. Про це інформує поліція Рівненщини.

Що відомо про напад?

Як повідомили поліціянти, стрілянина сталась близько 17:00 у селі Верба Дубенського району. Військові групи оповіщення та офіцер поліції помітили чоловіка, що йшов із велосипедом у руках.

Коли вони наблизились, щоб перевірити документи, чоловік почав стріляти з автомата. Внаслідок цього постраждав військовий та поліцейський.

Відкрито кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство. Поліцейські розшукують нападника,

– додали правоохоронці.

Керівник поліції Рівненської області увів спеціальну поліцейську операцію. Особу нападника встановили: 48 років, худорлявої статури, 170 сантиметрів зростом, коротке волосся із сивиною. Був одягнений у камуфляж.

Правоохоронці на місці стрілянини / Фото Нацполіції

У Тернополі 15-річна дівчинка вдарила ножем свою однокласницю в ході суперечки та бійки. Постраждалу з численними пораненнями госпіталізували до реанімації. З нападницею працювали правоохоронці і психологи.

26 квітня на одній зі станцій харківського метро 20-річний чоловік раптово відкрив вогонь у повітря. Як з'ясували правоохоронці, він стріляв зі стартового пістолета та був напідпитку.

У Запоріжжі чоловік приніс з собою гранату до сусідів. Згодом пролунав вибух, внаслідок якого загинула жінка, а ще двоє людей – постраждали.