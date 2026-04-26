Інцидент трапився близько 21:10 на станції метро "Історичний музей". Про це повідомили у поліції та прокуратурі.

Що відомо про стрілянину у метро Харкова?

20-річний чоловік здійснив один постріл угору зі стартового пістолета. За даними правоохоронців, він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Унаслідок події ніхто не постраждав.

Стрільця доставили в кімнату поліції для з'ясування усіх обставин. Молодику інкримінують хуліганство. Триває розслідування.

Стартовий пістолет, з якого молодик відкрив вогонь в метро Харкова / Фото поліція

До слова, інша небезпечна ситуація у Харкові сталася після 19:00. Поліція отримала повідомлення про вибух біля магазина по вулиці Тракторобудівників.

На місці події правоохоронці знайшли та вилучили запал від гранати. Постраждалих не має. Внаслідок вибуху пошкоджені двері на вході до підвального приміщення супермаркету.

Наразі експерти встановлюють тип вибухового пристрою. Поліція тим часом розшукує причетних до вказаних протиправних дій.

В Україні почастішали випадки стрілянини у громадських місцях

25 квітня вранці у Бучі Київської області сталася стрілянина поблизу магазину NOVUS. Місцеві жителі почули постріли та викликали поліцію.

За словами очевидців, чоловік вийшов із таксі, почав хаотично стріляти в повітря, після чого забіг до аптеки та ще одного магазину. Правоохоронці оперативно прибули на місце та затримали стрільця. Ніхто не постраждав.

Затриманим виявився 42-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння.

Напередоні, 24 квітня, постріли лунали у дворі житлового будинку на вулиці Шухевича у Хмельницькому. Поліцейські встановили, що 35-річний чоловік вистрілив зі стартового пістолета в асфальт.

23 квітня стрілянина відбулася у Самарському районі Дніпра. За даними поліції, чоловік ішов вулицею та вистрілив у повітря з пістолета Флобера. Сам стрілець пояснив, що хотів відлякати собак, які нібито нападали на нього.

Того ж дня у Львові на вулиці Грінченка сталася стрілянина в одній із багатоповерхівок. Поліція отримала повідомлення та направила на місце спецназ. Чоловіка, який відкрив вогонь у своїй квартирі, швидко затримали. Стрілець здійснив кілька пострілів із револьвера типу Флобера, який згодом викинув у вікно. Порушником виявився 34-річний чоловік із ментальними розладами.