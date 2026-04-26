У листі він чітко вказав, що хоче розстріляти посадовців адміністрації Дональда Трампа. Про це пишуть CNN із посиланням на Білий дім.

Які нові деталі стрілянини в готелі Washington Hilton стали відомі?

Буквально за кілька хвилин до стрілянини брат Аллена повідомив поліцію про зміст записки.

Також у Білому домі розповіли, що Секретна служба США та поліція округу Монтгомері опитали сестру підозрюваного.

Та розповіла, що брат часто робив радикальні заяви, а також казав про те, що планує зробити "щось серйозне". Вона підтвердила, що Аллен придбав два пістолети та дробовик у магазині CAP Tactical Firearms і зберігав їх у будинку батьків. При цьому батьки, за її словами, не знали про зброю.

Жінка розповіла, що її брат регулярно відвідував стрільбище для тренувань і був учасником спільноти The Wide Awakes.

Раніше Аллен, за її словами, брав участь в антитрампівському протесті "Ні королям" у Каліфорнії.

У Білому домі додали, що соціальні мережі Аллена містили значну кількість антитрампівських та антихристиянських висловлювань.

Дональд Трамп відреагував на записку стрільця. В інтерв'ю Fox News політик заявив, що підозрюваний був "дуже проблемною людиною". За його словами, у маніфесті, надісланому родичам, нападник висловлював ненависть до християн.

У його маніфесті чітко видно, що він негативно ставиться до християн. Це справжня, сильна ненависть до християн,

– заявив президент США.

Ким був чоловік, який влаштував стрілянину в готелі Washington Hilton

Увечері 25 квітня в готелі Washington Hilton відбувалася урочиста вечеря адміністрації Трампа і журналістів Білого дому. На заході був присутній сам президент із дружиною Меланією.

Під час заходу раптово пролунали постріли. Перших осіб країни терміново евакуювали, а стрільця затримали.

Підозрюваним у нападі називають 31-річного Коула Томаса Аллена з міста Торранс у Каліфорнії.

Відомо, що він працював викладачем у компанії C2 Education, яка займається репетиторством і підготовкою до іспитів. У 2024 році його навіть відзначали як "викладача місяця".

За освітою Аллен інженер і спеціаліст з комп'ютерних наук. Він має диплом бакалавра з машинобудування та диплом магістра з інформатики.

Під час навчання він створював технічні проєкти, зокрема прототип гальмівної системи для інвалідних візків, а також займався розробкою інді-відеогри. У відкритих джерелах також зазначається, що він жив у передмісті Лос-Анджелеса, а певний час працював у Південній Кароліні.

У 2024 році зробив невеликий донат на політичну кампанію Камали Гарріс.

Його сусіди припускали, що він міг мати розлад аутистичного спектра, але це офіційно не підтверджено.

За даними слідства, під час інциденту він був озброєний дробовиком, пістолетом і ножами та намагався прорватися через пункт безпеки.

Йому висунули обвинувачення, зокрема у нападі на федерального офіцера та використанні зброї під час насильницького злочину.