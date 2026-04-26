Про це CBS News повідомило два джерела.

У кого хотів стріляти американець?

Джерела видання кажуть, що після затримання підозрюваний Коул Аллен розповів правоохоронцям про свої наміри. Він нібито планував відкрити вогонь по посадовцях адміністрації Дональда Трампа.

Водночас стрілець не сказав конкретно, що цілився у президента США.

За його словами, хотів стріляти лише в "посадовців адміністрації", повідомило інше джерело видання в правоохоронних органах. Утім, вони не вказують у кого точно намагався стріляти зловмисник.

Що сталось у США?

Нагадаємо, 25 квітня під час вечері з кореспондентами Білого дому у готелі Washington Hilton пролунали постріли. У той момент там перебував президент США Дональд Трамп, його дружина та інші американські посадовці. Після пострілів їх евакуювали зі сцени.

Попередньо встановлено, що чоловік зі зброєю спробував прорватись через охорону. Він відкрив вогонь та поранив співробітника Секретної служби. Той отримав незначні травми.

Підозрюваного 31-річного Коула Томаса Аллена затримали, але наразі доставили до лікарні. Ймовірно, він був гостем готелю. До суду його приведуть 27 квітня.