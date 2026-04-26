Об этом CBS News сообщило два источника.

В кого хотел стрелять американец?

Источники издания говорят, что после задержания подозреваемый Коул Аллен рассказал правоохранителям о своих намерениях. Он якобы планировал открыть огонь по чиновникам администрации Дональда Трампа.

В то же время, стрелок не сказал конкретно, что целился у президента США.

По его словам, хотел стрелять только в "чиновников администрации", сообщил другой источник издания в правоохранительных органах. Впрочем, они не указывают, в кого точно пытался стрелять злоумышленник.