Однак після пострілів Трампа та членів його кабінету терміново вивели зі сцени. Попередньо, він не постраждав, , пише NYT.

Що відомо про постріли на вечері за участю Трампа?

Захід відбувався у Вашингтоні. І до бальної зали увірвався озброєний чоловік. Одразу ж після цього люди кинулися на підлогу та почали ховатися під столами та стільцями.

Коли міністра транспорту США Шона Даффі поспішно виводили із зали – один з його охоронців крикнув: "Відбулися постріли!"

Згодом на сцену вийшов чоловік і оголосив: "Невдовзі ми продовжимо". Щоправда, жодної іншої додаткової інформації про інцидент не повідомив. Опісля він покинув сцену.