Деталі стрілянини розповіли в BBC. Зазначається, що всі постраждалі – іноземні туристи, зокрема громадяни Росії, Канади, США та інших країн.

Що відомо про стрілянину в Мексиці?

Інцидент стався на території археологічного комплексу Теотіуакан, який є популярною туристичною локацією та входить до списку спадщини ЮНЕСКО.

Стрілянина почалася приблизно о 11:00 20 квітня біля Піраміди Місяця – однієї з ключових споруд комплексу неподалік від Мехіко.

Очевидці розповіли про паніку серед відвідувачів, які почали масово тікати після звуків пострілів. За їхніми словами, евакуація була неорганізованою, частина туристів не отримала жодних інструкцій під час хаосу.

Чоловіка, якого ідентифікували як 27-річного Хуліо Сесар Хассо Рамірес, за даними видання Excelsior, озброєного ножем і пістолетом, помітили на першій сходинці піраміди майя, звідки він відкрив вогонь по туристах.

Після нападу стрілець, за повідомленнями, наклав на себе руки. Його мотиви наразі залишаються невідомими. Правоохоронці вилучили на місці події вогнепальну зброю, холодну зброю та боєприпаси.

Яка реакція влади й поліції?

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум висловила співчуття постраждалим і їхнім родинам, назвавши подію трагічною. Вона заявила, що тримає ситуацію під контролем і доручила силовим структурам провести розслідування та надати всю необхідну допомогу.

Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд підтвердила загибель канадської громадянки та поранення ще однієї особи, зазначивши, що консульські служби вже працюють із постраждалими.

Поліція зазначає, що на нападнику була футболка з написом "відключись і самознищись" та зображенням, згенерованим штучним інтелектом. Водночас фото з місця події свідчать, що чоловік також мав маску та був одягнений у картату сорочку.

Довідка. Теотіуакан – величезне доколумбове місто в долині Мехіко, на території якого розташовані найбільші піраміди Месоамерики. Крім пірамідальних структур, Теотіуакан відомий великим комплексом житлових споруд та яскравими і добре збереженими фресками

