Про це повідомляє Sky News. Напередодні мовилося, що чоловік може бути родичем деяких дітей, але не говорили, що це їхній батько.
Навіщо батько вбив власних дітей у США 19 квітня?
ЗМІ інформують, що в місті Шривпорт сталася найсмертоносніша масова стрілянина в США за понад два роки, з моменту вбивства восьми людей у передмісті Чикаго у січні 2024-го.
Довідка. Масова стрілянина – це інцидент, в якому щонайменше чотири особи, окрім нападника, були поранені або вбиті. Торік у США було 407 масових стрілянин, а з початку 2026-го – 119 (за винятком цієї).
31-річний Шамар Елкінс після стрілянини викрав автомобіль і втік. Поліція вбила його під час втечі.
Семеро з восьми вбитих дітей були його,
– ідеться в дописі.
Жертвами стали троє хлопчиків та п'ять дівчаток віком від трьох до 11 років. Сусіди кажуть, що діти жили щасливо, були дружними та милими.
Елкінса заарештовували у справі про вогнепальну зброю у 2019 році, але нічого не відомо про можливе домашнє насильство. Навіщо він розстріляв власних дітей – не відомо.
Імовірно, чоловік спочатку застрелив жінку, а потім пішов до сусіднього будинку, де вбив дітей. Семеро з них загинули всередині будинку. Одну дитину знайшли мертвою на даху – швидше за все, вона намагалася втекти.
У лікарні двоє жінок і одна дитина, яка стрибнула з даху та вижила.
З'явилися нові деталі і про київського терориста
Ще одна резонансна стрілянина днями сталася в Києві. Там Дмитро Васильченков розстріляв людей на вулиці та взяв заручників у супермаркеті.
Сам терорист загинув під час штурму магазина працівниками КОРДу. Перемовниця 40 хвилин умовляла його здатися, але він не зробив цього.
Жодних вимог чоловік не висував, про можливу передсмертну записку теж не йдеться. Перед виходом він підпалив власну квартиру. Причини такої поведінки з'ясовують.
Попри те, що народився у Росії, Васильченков довго жив на Донеччині, а служив на Одещині. Проте у соцмережах висловлював антиукраїнські погляди.
У поліції говорили, що Васильченков жив один, не мав ані дружини, ані родичів. Але 20 квітня в ГО "Центр протидії корупції" розповіли нові подробиці. Виявилося, що його батько, Василь Васильченков, має російське громадянство. Він полковник у відставці, а останнім місцем його роботи було Рязанське командне училище ВДВ. Імовірно, саме тому електронні пошти Васильченкова-молодшого містять абревіатуру "ВДВ". Як і акаунт у Facebook ("Бахмут В.Д.В."), де Ваасильченков публікував антиукраїнські та антисемітські дописи.