Про це повідомляє Sky News. Напередодні мовилося, що чоловік може бути родичем деяких дітей, але не говорили, що це їхній батько.

Навіщо батько вбив власних дітей у США 19 квітня?

ЗМІ інформують, що в місті Шривпорт сталася найсмертоносніша масова стрілянина в США за понад два роки, з моменту вбивства восьми людей у ​​передмісті Чикаго у січні 2024-го.

Довідка. Масова стрілянина – це інцидент, в якому щонайменше чотири особи, окрім нападника, були поранені або вбиті. Торік у США було 407 масових стрілянин, а з початку 2026-го – 119 (за винятком цієї).

31-річний Шамар Елкінс після стрілянини викрав автомобіль і втік. Поліція вбила його під час втечі.

Семеро з восьми вбитих дітей були його,

– ідеться в дописі.

Жертвами стали троє хлопчиків та п'ять дівчаток віком від трьох до 11 років. Сусіди кажуть, що діти жили щасливо, були дружними та милими.

Елкінса заарештовували у справі про вогнепальну зброю у 2019 році, але нічого не відомо про можливе домашнє насильство. Навіщо він розстріляв власних дітей – не відомо.

Імовірно, чоловік спочатку застрелив жінку, а потім пішов до сусіднього будинку, де вбив дітей. Семеро з них загинули всередині будинку. Одну дитину знайшли мертвою на даху – швидше за все, вона намагалася втекти.

У лікарні двоє жінок і одна дитина, яка стрибнула з даху та вижила.

