Про це повідомляє Sky News. Напередодні мовилося, що чоловік може бути родичем деяких дітей, але не говорили, що це їхній батько.

Навіщо батько вбив власних дітей у США 19 квітня?

ЗМІ інформують, що в місті Шривпорт сталася найсмертоносніша масова стрілянина в США за понад два роки, з моменту вбивства восьми людей у ​​передмісті Чикаго у січні 2024-го.

Довідка. Масова стрілянина – це інцидент, в якому щонайменше чотири особи, окрім нападника, були поранені або вбиті. Торік у США було 407 масових стрілянин, а з початку 2026-го – 119 (за винятком цієї).

31-річний Шамар Елкінс після стрілянини викрав автомобіль і втік. Поліція вбила його під час втечі.

Семеро з восьми вбитих дітей були його,
– ідеться в дописі.

Жертвами стали троє хлопчиків та п'ять дівчаток віком від трьох до 11 років. Сусіди кажуть, що діти жили щасливо, були дружними та милими.

Елкінса заарештовували у справі про вогнепальну зброю у 2019 році, але нічого не відомо про можливе домашнє насильство. Навіщо він розстріляв власних дітей – не відомо.

Імовірно, чоловік спочатку застрелив жінку, а потім пішов до сусіднього будинку, де вбив дітей. Семеро з них загинули всередині будинку. Одну дитину знайшли мертвою на даху – швидше за все, вона намагалася втекти.

У лікарні двоє жінок і одна дитина, яка стрибнула з даху та вижила.

З'явилися нові деталі і про київського терориста

  • Ще одна резонансна стрілянина днями сталася в Києві. Там Дмитро Васильченков розстріляв людей на вулиці та взяв заручників у супермаркеті.

  • Сам терорист загинув під час штурму магазина працівниками КОРДу. Перемовниця 40 хвилин умовляла його здатися, але він не зробив цього.

  • Жодних вимог чоловік не висував, про можливу передсмертну записку теж не йдеться. Перед виходом він підпалив власну квартиру. Причини такої поведінки з'ясовують.

  • Попри те, що народився у Росії, Васильченков довго жив на Донеччині, а служив на Одещині. Проте у соцмережах висловлював антиукраїнські погляди.

  • У поліції говорили, що Васильченков жив один, не мав ані дружини, ані родичів. Але 20 квітня в ГО "Центр протидії корупції" розповіли нові подробиці. Виявилося, що його батько, Василь Васильченков, має російське громадянство. Він полковник у відставці, а останнім місцем його роботи було Рязанське командне училище ВДВ. Імовірно, саме тому електронні пошти Васильченкова-молодшого містять абревіатуру "ВДВ". Як і акаунт у Facebook ("Бахмут В.Д.В."), де Ваасильченков публікував антиукраїнські та антисемітські дописи.