Унаслідок масової стрілянини загинули 8 дітей віком від 1 до 14 років. Ще двоє дорослих отримали поранення. Про це пише NBC News.
Що відомо про стрілянину у Луїзіані?
Рано вранці до поліції надійшло повідомлення про сімейний конфлікт. Слідчі встановили, що стрілянина сталася близько 05:00 за місцевим часом у кількох місцях поруч – у двох будинках і ще одному неподалік.
За даними правоохоронців, стрілець був родичем деяких дітей, які перебували в будинках. Після нападу він викрав автомобіль і намагався втекти. Під час переслідування поліція застрелила його в сусідньому окрузі.
Правоохоронці вважають, що чоловік був єдиним стрільцем. Мотив нападу поки що невідомий. Місцева влада назвала подію однією з найтяжчих трагедій в історії міста.
Слідство розцінює інцидент як "побутовий конфлікт".
Інші інциденти з масовою стріляниною у світі: останні новини
18 квітня у Голосіївському районі Києва військовий пенсіонер Дмитро Васильченков влаштував стрілянину по перехожих. Потім чоловік зачинився у магазині "Велмарт", де вбив ще одного заручника. Нападник виявився уродженцем Москви із антиукраїнськими поглядами.
У турецькому місті Кахраманмараш у школі Айсель Чалик сталася стрілянина, внаслідок якої загинули 9 людей і ще 20 отримали поранення. Серед загиблих є вчитель і учні. За даними ЗМІ, стрілянину вчинив 16-річний учень 8 класу. Ймовірно, він взяв зброю свого батька – колишнього поліцейського.
В Остіні чоловік, одягнений у худі з написом "Власність Аллаха" та прапором Ірану, відкрив стрілянину, внаслідок чого загинули 2 людини та постраждали 14. Стрільця, Ндіагу Діаня, ліквідували поліцейські, його перевіряють на зв'язок із тероризмом.