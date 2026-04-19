Унаслідок масової стрілянини загинули 8 дітей віком від 1 до 14 років. Ще двоє дорослих отримали поранення. Про це пише NBC News.

Дивіться також У Чернігові пролунали постріли: поліція затримала 23-річного стрілка

Що відомо про стрілянину у Луїзіані?

Рано вранці до поліції надійшло повідомлення про сімейний конфлікт. Слідчі встановили, що стрілянина сталася близько 05:00 за місцевим часом у кількох місцях поруч – у двох будинках і ще одному неподалік.

За даними правоохоронців, стрілець був родичем деяких дітей, які перебували в будинках. Після нападу він викрав автомобіль і намагався втекти. Під час переслідування поліція застрелила його в сусідньому окрузі.

Правоохоронці вважають, що чоловік був єдиним стрільцем. Мотив нападу поки що невідомий. Місцева влада назвала подію однією з найтяжчих трагедій в історії міста.

Слідство розцінює інцидент як "побутовий конфлікт".

Інші інциденти з масовою стріляниною у світі: останні новини