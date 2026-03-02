У США чоловік в одязі з написом "Власність Аллаха" та прапором Ірану відкрив стрілянину: є вбиті

Про це повідомляють CNN, CBS News та NBC.

Що відомо про стрілянину в Остіні 1 березня?

За даними ФБР, внаслідок стрілянини загинуло 2 людини. Ще 14 осіб зазнали поранень різного ступеня тяжкості, стан трьох постраждалих лікарі оцінюють як критичний.

Стрільця ліквідували поліцейські, які прибули на місце події. Нападника вже ідентифікували – це житель Техасу сенегальського походження Ндіагу Діань. Він був натуралізованим громадянином США.

Наразі американська поліція перевіряє вилучені з будинку нападника комп'ютер і телефон, щоб встановити, серед іншого, чи читав він якусь пропаганду і чи не залишив записів про те, що збирається вчинити.

Виконувач обов'язків спеціального агента ФБР Алекс Доран під час брифінгу 1 березня заявив написи на одязі підозрюваного та речі в його автомобілі вказують на "потенційний зв'язок з тероризмом". Однак Доран застеріг, що ще зарано визначати мотив стрільця.

За словами чиновника, безпосередньо обізнаного з ходом розслідування, правоохоронці знайшли в будинку підозрюваного іранський прапор і фотографії іранських лідерів. Джерела повідомили CBS News, що в машині стрілка було також знайдено Коран.

Окрім того видання Fox News опублікувало фото ймовірного нападника. На його худі був напис "Власність Аллаха".



Фото Ндіагу Діаня, який відкрив стрілянину в Остіні 1 березня / Фото Fox News

Слідчі вважають, що стрілець діяв сам. Поліція каже, що під час нападу він мав пістолет та гвинтівку. Окрім того, стало відомо, що нападник мав проблеми із психологічним здоров'ям.

Джерела повідомили CBS News, що стрілець їхав на позашляховику, об'їжджаючи квартал, коли почав стріляти з відкритого вікна автомобіля по людях, які сиділи біля бару на вулиці. Потім він вийшов з позашляховика та продовжив стріляти, йдучи вулицею.

Очевидці також розповідають, що бачили, як стрілець стріляв у поліцію, перш ніж офіцери відкрили вогонь у відповідь.

Цікаво, що напад в Остіні стався за кілька годин після авіаударів США по Ірану, що спричиняє питання про те, чи можуть ці дві події бути пов'язаними.

Скільки триватиме операція США в Ірані?