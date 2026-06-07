За інформацією поліції, до інциденту можуть бути причетні двоє озброєних людей, які почали перестрілку між собою. Наразі їх розшукують. Деталі передає CNN.

Читайте також Називав себе Богом та бен Ладеном: біля Білого дому Секретна служба ліквідувала стрілка

Що відомо про інцидент?

Очевидці розповідають, що серія пострілів спричинила паніку серед відвідувачів фестивалю. Люди кидалися навтьоки, намагаючись сховатися між фудтраками, гольф-карами та іншими об'єктами на території заходу.

Серед постраждалих – люди різного віку, від підлітків до літніх осіб. Після стрілянини район фестивалю перетворився на місце роботи для слідчих. На вулицях залишилися особисті речі відвідувачів, які тікали з місця проведення фестивалю через небезпеку.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Поліція продовжує збирати докази та аналізувати записи з камер спостереження й мобільних телефонів. Свідки події розповідають, що спочатку почули кілька пострілів. Деякі очевидці бачили поранених і повідомляли про хаос, який виник після початку стрілянини.

За даними американських медіа, цей випадок став одним із понад 170 масових розстрілів, зафіксованих у США від початку року.

Довідка. Old West End Festival – щорічний дводенний фестиваль, що проходить в історичному районі Толідо, відомому як один із найбільших у країні кварталів вікторіанської забудови. Захід традиційно включає парад, концерти живої музики та гастрономічні ярмарки.

Нагадаємо, що 18 травня в Ісламському центрі Сан-Дієго, найбільшій мечеті округу, сталася стрілянина, яку вчинили двоє підлітків. Унаслідок нападу загинули троє людей. Правоохоронці повідомляють, що до інциденту причетні юнаки віком 17 і 18 років. ФБР розглядає подію як злочин на ґрунті ненависті.