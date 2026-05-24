Про це повідомили в CNN.

Що відомо про стрілянину біля Білого дому?

На розі 17 вулиці та Пенсільванія-авеню поблизу Білого дому невідомий чоловік підійшов до загородження, а згодом відкрив вогонь.

Співробітники Секретної служби ліквідували нападника, але зловмисник поранив одного з перехожих. За словами представника правоохоронців, очевидець перебуває у критичному стані.

Нападником виявився 21-річний Насіра Беста. У 2025 році його вже затримували правоохоронці та згодом помістили до Психіатричного інституту Вашингтона.

Секретна служба заявила, що жоден зі співробітників не постраждав, а усі, хто перебував у Білому домі також не зазнали поранень.

Інші випадки стрілянини поруч із Білим домом

У Вашингтоні 4 травня поблизу Білого дому сталася стрілянина, внаслідок якої поранень зазнала одна людина. Білий дім перевели в режим блокування, а Дональд Трамп, ймовірно, покинув резиденцію гелікоптером.

У Секретній службі США повідомили, що агенти, які патрулювали зовнішній периметр Білого дому, виявили людину, яку заступник директора Секретної служби Меттью Квінн назвав "підозрілим чоловіком, який, ймовірно, мав вогнепальну зброю".