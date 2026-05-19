За даними поліції, напад на мечеть вчинили двох юнаків віком 17 і 18 років. Про це пише Reuters.

Що відомо про моторошний інцидент у Сан-Дієго?

Стрілянина почалася приблизно о 11:40 за тихоокеанським часом. Приблизно за дві години до нападу мати одного з підозрюваних зателефонувала в поліцію. Вона сказала, що її син, якого вона описала як схильного до суїциду, втік із дому, забравши три одиниці її зброї та автомобіль.

Також жінка повідомила, що син був разом із товаришем, і обидва були одягнені в камуфляж.

Поліція почала їх розшукувати, направляючи патрулі до торгового центру та школи. Саме тоді надійшли повідомлення про стрілянину біля мечеті. Свідки розповіли, що чули близько трьох десятків пострілів.

За 5 – 10 хвилин після виклику правоохоронці були вже на місці події. Біля входу вони виявили трьох загиблих.

Серед них – охоронець Ісламського центру, який намагався зупинити нападників. У поліції назвали його дії героїчними та заявили, що він, ймовірно, врятував багато життів. Відомо, що у чоловіка залишилося восьмеро дітей.

Після стрілянини в мечеті поліція отримала ще один виклик – очевидці повідомили, що неподалік невідомі відкрили вогонь із автомобіля по садівнику. Чоловік не постраждав – одна з куль рикошетом влучила у його захисну каску. Саме біля цього місця поліція знайшла в автомобілі тіла підозрюваних із вогнепальними пораненнями. Слідчі припускають, що хлопці могли вчинити самогубство.

Відомо, що один із нападників залишив записку з висловлюваннями, які розпалюють ненависть.

До слова, інцидент стався напередодні великого мусульманського свята Ід аль-Адха та паломництва Хадж до Мекки

Імам Таха Хассане назвав напад "надзвичайно обурливим" і наголосив, що мечеть має бути місцем молитви, а не насильства. Губернатор Гевін Ньюсом заявив, що шокований нападом на релігійний центр, а президент Дональд Трамп назвав стрілянину "жахливою ситуацією" та пообіцяв уважно стежити за розслідуванням.

Нагадаємо, що раніше у березні у місті Вест-Блумфілд, приблизно за 40 кілометрів від Детройта, сталася стрілянина в синагозі Temple Israel, де також розташована єврейська школа. Чоловік на автомобілі протаранив будівлю, після чого вийшов і відкрив вогонь. На місце швидко прибула поліція. Стрілок загинув. За даними Associated Press, це 36-річний Мохамед Бейлор Джалло, якого раніше засуджували за підтримку ІДІЛ у 2016 році. Двоє людей отримали поранення.

Випадки антисемістських нападів у Європі частішають

Як пише Financial Times, у кількох країнах Європи останнім часом зафіксували серію нападів на цивільні об'єкти – зокрема синагоги та банки в Бельгії, Нідерландах і Франції.

Відповідальність за частину цих інцидентів взяло на себе маловідоме угруповання "Ашаб аль-Ямін", яке, за даними медіа, може бути пов'язане з Іраном.

Група вперше заявила про себе 9 березня, оголосивши про "військові операції" проти інтересів США та Ізраїлю у світі. Уже 11 березня вона взяла на себе відповідальність за підпал синагоги в бельгійському Льєжі та напад на машину швидкої допомоги в Лондоні. Далі атаки продовжилися:

13 березня – напад на синагогу в Роттердамі;

14 березня — атака на єврейську школу в Амстердамі;

20 березня – зірвана спроба нападу на синагогу в Хемстеді;

28 березня – у Парижі поліція запобігла підриву вибухівки біля офісу великого американського банку.

Експерти зазначають, що поява такої групи "з нізвідки" видається нетиповим. Є припущення, що це може бути не класична організація, а радше інструмент або мережа, яку координують зовнішні структури.

Правоохоронці повідомляють про затримання підозрюваних у кількох країнах, зокрема у Нідерландах, у Франції та у Великій Британії. Вік затриманих – від 14 до 23 років. Ймовірними цілями атак були єврейські громади та американські фінансові установи.

Попри серію інцидентів, більшість атак були спрямовані не на масові вбивства, а на пошкодження майна. Основна мета таких дій – створити страх, хаос і політичний тиск у суспільстві.