Про це пише Financial Times.
Що відомо про нову хвилю терористичних атак у Європі?
Група заявила про себе 9 березня, оголосивши про початок "військових операцій" проти інтересів США та Ізраїлю по всьому світу. Уже 11 березня вона взяла на себе відповідальність за підпал синагоги в Льєжі, а також за атаку на машину швидкої допомоги в Лондоні.
У Нідерландах 13 березня стався напад на синагогу в Роттердамі, а 14 березня – на єврейську школу в Амстердамі. 20 березня правоохоронці зірвали ще одну спробу атаки на синагогу в Хемстеді.
28 березня в Парижі поліція запобігла спробі двох неповнолітніх підірвати вибуховий пристрій біля офісу великого американського банку. За даними прокурорів, цей випадок також може бути пов’язаний із тією ж групою.
Експерти звертають увагу, що поява такого угруповання "з нізвідки" виглядає нетипово. Є припущення, що воно може не мати класичної структури, а діяти як інструмент спецслужб.
За даними правоохоронців, у межах розслідувань затримано 10 осіб у Нідерландах, чотирьох у Франції та трьох у Великій Британії. Вік підозрюваних – від 14 до 23 років. Ймовірно, цілями атак були єврейські громади та американські фінансові установи.
Аналітики зазначають, що подібна тактика вже використовувалася раніше – зокрема через залучення кримінальних груп або випадкових виконавців. У деяких випадках людей могли вербувати через інтернет і платити їм невеликі суми за виконання завдань.
Попри серію інцидентів, більшість атак були спрямовані на пошкодження майна, а не на завдання шкоди людям. Основна мета таких дій – дестабілізація ситуації, створення паніки та тиску на суспільство.
Іран може атакувати ракетами Європу
Іран продемонстрував можливості запуску ракет на відстань до 4 тисяч кілометрів, що дозволяє потенційно вражати європейські міста, зокрема Лондон і Париж.
Раніше Тегеран офіційно заявляв, що його ракетна програма обмежується дальністю до 2000 кілометрів, однак атака на базу Дієго-Гарсія демонструє інше. Якщо Іран може бити на 4000 кілометрів, у Європі безпечною залишається лише Португалія.