Про це пише Financial Times.

Що відомо про нову хвилю терористичних атак у Європі?

Група заявила про себе 9 березня, оголосивши про початок "військових операцій" проти інтересів США та Ізраїлю по всьому світу. Уже 11 березня вона взяла на себе відповідальність за підпал синагоги в Льєжі, а також за атаку на машину швидкої допомоги в Лондоні.

У Нідерландах 13 березня стався напад на синагогу в Роттердамі, а 14 березня – на єврейську школу в Амстердамі. 20 березня правоохоронці зірвали ще одну спробу атаки на синагогу в Хемстеді.

28 березня в Парижі поліція запобігла спробі двох неповнолітніх підірвати вибуховий пристрій біля офісу великого американського банку. За даними прокурорів, цей випадок також може бути пов’язаний із тією ж групою.

Експерти звертають увагу, що поява такого угруповання "з нізвідки" виглядає нетипово. Є припущення, що воно може не мати класичної структури, а діяти як інструмент спецслужб.

За даними правоохоронців, у межах розслідувань затримано 10 осіб у Нідерландах, чотирьох у Франції та трьох у Великій Британії. Вік підозрюваних – від 14 до 23 років. Ймовірно, цілями атак були єврейські громади та американські фінансові установи.

Аналітики зазначають, що подібна тактика вже використовувалася раніше – зокрема через залучення кримінальних груп або випадкових виконавців. У деяких випадках людей могли вербувати через інтернет і платити їм невеликі суми за виконання завдань.

Попри серію інцидентів, більшість атак були спрямовані на пошкодження майна, а не на завдання шкоди людям. Основна мета таких дій – дестабілізація ситуації, створення паніки та тиску на суспільство.

