Стратегія оприлюднена на сайті Білого дому.

Що передбачає нова контртерористична стратегія США?

Документ побудований на принципах "Америка понад усе" та "Мир через силу". У ньому Білий дім визначає три ключові категорії противників: наркотерористичні мережі, ісламістські організації та ультраліві екстремістські групи. До останніх у Вашингтоні віднесли, зокрема, анархістів, представників "Антифа" та окремі радикальні рухи, які адміністрація вважає антиамериканськими.

У стратегії також наведено жорстку заяву Трампа, в якій він наголосив, що США готові вбити будь-кого, хто становить загрозу для американців.

Окремий блок документа присвячений Близькому Сходу. Іран у ньому названо головним світовим спонсором тероризму. Крім того, США розширили список терористичних організацій, включивши до нього низку осередків "Братів-мусульман" у країнах Близького Сходу та Північної Африки.

У Вашингтоні також заявили про завершення війни в Газі та створення там місцевої "Ради миру".

Ще одним важливим елементом нової стратегії стало прирівнювання незаконного обігу фентанілу до загроз рівня зброї масового знищення. США заявили про право завдавати превентивних ударів по наркокартелях і мережах постачання наркотиків у Західній півкулі, посилаючись на оновлену версію "доктрини Монро".

Камінь у город Європи

Адміністрація Трампа також закликала європейських союзників по НАТО збільшити оборонні витрати та переглянути міграційну політику. У Білому домі вважають, що масштабна міграція зробила Європу важливим логістичним і рекрутинговим майданчиком для міжнародних екстремістських структур.

Водночас у країнах Африки та Азії США планують скоротити військову присутність до мінімального рівня. Основний акцент робитиметься на підтримці місцевих партнерів – передусім через обмін розвідданими та допомогу у сфері безпеки. Серед окремих пріоритетів також вказано захист християнських громад від нападів радикальних ісламістів.

