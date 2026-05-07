Стратегия обнародована на сайте Белого дома.
Что предусматривает новая контртеррористическая стратегия США?
Документ построен на принципах "Америка превыше всего" и "Мир через силу". В нем Белый дом определяет три ключевые категории противников: наркотеррористические сети, исламистские организации и ультралевые экстремистские группы. К последним в Вашингтоне отнесли, в частности, анархистов, представителей "Антифа" и отдельные радикальные движения, которые администрация считает антиамериканскими.
В стратегии также приведено жесткое заявление Трампа, в котором он отметил, что США готовы убить любого, кто представляет угрозу для американцев.
Отдельный блок документа посвящен Ближнему Востоку. Иран в нем назван главным мировым спонсором терроризма. Кроме того, США расширили список террористических организаций, включив в него ряд ячеек "Братьев-мусульман" в странах Ближнего Востока и Северной Африки.
В Вашингтоне также заявили о завершении войны в Газе и создании там местного "Совета мира".
Еще одним важным элементом новой стратегии стало приравнивание незаконного оборота фентанила к угрозам уровня оружия массового уничтожения. США заявили о праве наносить превентивные удары по наркокартелям и сетям поставок наркотиков в Западном полушарии, ссылаясь на обновленную версию "доктрины Монро".
Камень в огород Европы
Администрация Трампа также призвала европейских союзников по НАТО увеличить оборонные расходы и пересмотреть миграционную политику. В Белом доме считают, что масштабная миграция сделала Европу важной логистической и рекрутинговой площадкой для международных экстремистских структур.
В то же время в странах Африки и Азии США планируют сократить военное присутствие до минимального уровня. Основной акцент будет делаться на поддержке местных партнеров – прежде всего через обмен разведданными и помощь в сфере безопасности. Среди отдельных приоритетов также указана защита христианских общин от нападений радикальных исламистов.
США могут начать военную операцию на Кубе
Кубино-американская община во Флориде давит на Трампа для более жестких действий против Кубы, включая возможность военной операции.
Дональд Трамп пошутил о возможном мгновенном захвате Кубы во время речи во Флориде.
Он описал сценарий, при котором один из американских авианосцев якобы подойдет к побережью Кубы, и та сдастся мгновенно.