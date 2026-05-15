На щастя, обійшлося без постраждалих. Подробиці розповіли в поліції Львівщини.

Що відомо про стрілянину у Львові?

Як встановили оперативники кримінальної поліції спільно зі слідчими, інцидент стався 14 травня близько 19:20 на вулиці Гната Хоткевича.

Невідомий чоловік здійснив приблизно десять пострілів у повітря з невстановленої зброї, після чого втік з місця події. Постраждалих унаслідок стрілянини немає. Очевидці повідомили про подію на лінію 102.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу ймовірного стрільця – ним виявився 34-річний львів'янин. Його затримали відповідно до статті 208 КПК України, а пристрій, схожий на пневматичний пістолет, вилучили та направили на експертизу.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 КК України. Мовиться про хуліганство.

За скоєне 34-річному чоловіку загрожує від 3 до 7 років ув'язнення. Наразі триває досудове розслідування, вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Де ще ставалися подібні випадки?

В українських містах доволі часто відбуваються інциденти зі стріляниною. Так, 8 травня в Запоріжжі нетверезий військовослужбовець після конфлікту в магазині відкрив стрілянину, унаслідок чого двоє людей отримали поранення.

9 травня в Одесі, у піцерії на вулиці Середньофонтанській, пролунали п'ять пострілів. Потерпілих не було, стрільця затримали правоохоронці.

А 10 травня в Черкасах чоловік здійснив постріли в бік дітей, які зривали бузок. Поліція встановлює всі обставини інциденту та особу правопорушника.

Чи легалізують в Україні зброю для цивільних?

Обговорення можливого законодавчого врегулювання обігу цивільної зброї триває за участі депутатів, МВС, Нацполіції, СБУ, ДБР та Офісу Президента. Серед пропозицій – запровадження обов'язкових курсів підготовки для охочих придбати зброю з теоретичним і практичним навчанням та складанням іспитів.

Це питання актуалізувалося після теракту у Києві 18 квітня. Загалом майбутній законопроєкт має визначити правила володіння, зберігання та використання зброї, а також посилити державний контроль. При цьому остаточне рішення поки не ухвалене.