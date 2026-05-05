Що саме обговорюють посадовці щодо легалізації зброї?

В Україні обговорюють законодавство щодо зброї для цивільних. Для цього відбулася розмова про ключові правила, до якої долучилися народні депутати, представники МВС, Національної поліції, СБУ, ДБР та Офісу Президента України. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Дивіться також Зброю не купуватимуть "у супермаркеті": чи можуть легалізувати короткоствол

Державні посадовці, експерти та громадськість обговорили можливе осучаснення правил володіння зброєю й оновлення законодавства. В Україні вже визначені види, які українці можуть придбати за наявності дозволу. Але врегулювати її обіг хочуть і на рівні закону.

Це комплексне питання, яке ми маємо вирішити за завданням Президента України. Йдеться про ключові речі: право на самозахист, класифікація дозволених видів зброї, чіткі підстави для застосування цивільними, а також механізми вилучення у випадках загрозливої поведінки чи домашнього насильства,

– зазначив глава МВС.

Для громадян, які бажатимуть придбати зброю для себе можуть ввести курси з підготовки. Вони охоплюватимуть теоретичне та практичне навчання, а наприкінці будуть іспити. Тому в Україні готуватимуть й відповідну інфраструктуру.

Ігор Клименко наголошує, що володіння зброєю – це не право, а відповідальність. Тому до зброї не допускатимуть людей із психічними порушеннями, залежностями чи тих, хто вчиняв злочини, навіть якщо справу не розглядав суд.

Дискусії щодо законодавчого врегулювання обігу зброї в цивільних ще буде обговорюватися. Але учасники дискусії переконані, що Закон про обіг цивільної вогнепальної зброї має бути в Україні.

Крім того, що цього хочуть деякі українці, норма про врегулювання зброї є одним з євроінтеграційних зобов’язань країни. Рішення повинне бути збалансоване.

Контекст. Легалізація зброї сама по собі не гарантує ні безпеки, ні будь-яких загроз, адже все залежить від правил і контролю. У країнах із чіткою системою вона може знижувати злочинність і підвищувати самозахист, але ризики можуть виникати при відсутності належного регулювання.

Зауважимо, що якщо українці володітимуть зброєю, то злочинів може стати менше через психологічний вплив і розуміння, що кожна людина може захиститися. Крім того, вдасться хоча б частково встановити контроль і "вивести з тіні" зброю, якою зараз українці володіють нелегально.

Як пише "Парламент.UA", окрім дозволів на довгоствольну та нарізну зброю, людям дозволять володіти короткостольними пістолетами. Але для цього в громадянина має бути п’ятирічний стаж володіння іншою зброєю, а сам майбутній власник повинен бути старшим за 28 років.

Що передувало?

Після страшного теракту в Києві державні посадовці знову порушили питання щодо підготовки законодавства про обіг зброї серед цивільних. Майбутній документ передбачатиме чіткі правила володіння, зберігання та використання зброї, а також контроль з боку держави. Остаточного рішення ще немає.

Ідея легалізації зброї для цивільних обговорюється, але вона має супроводжуватися жорсткими умовами. Йдеться не про вільний доступ, а про контрольовану систему дозволів. Водночас варто пам'ятати, що право на зброю не означає, що її можна буде використовувати просто на вулиці. Ба більше, навіть право на володіння отримуватиме не кожен охочий.