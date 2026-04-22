У суботу, 18 квітня, у Києві озброєний чоловік відкрив хаотичний вогонь по людях, а згодом зайшов до супермаркету та захопив у заручники відвідувачів. Внаслідок цього теракту загинуло 7 людей. Також чимало постраждалих, серед яких діти, досі перебувають у лікарнях.

Після цинічного розстрілу цивільних в Україні вкотре гостро постало питання легалізації короткоствольної зброї для самозахисту громадян. Однак суспільство розділилося – поки одні переконують, що таке рішення потрібне, інші бояться зростання насилля на вулицях та нераціонального використання зброї.

Що кажуть про легалізацію зброї у Міністерстві внутрішніх справ, якою є позиція військових та що варто зрозуміти українцям після кривавого теракту – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Рік ризиків, викликів і перших здобутків: як формуються корпуси "Азов" і "Хартія" у Нацгвардії та чи виправдала себе реформа

Які плани найближчим часом у МВС щодо питання зброї?

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що він підтримує прийняття закону про цивільну зброю. Однак для цього потрібні певні кроки. Зокрема, види зброї потрібно чітко класифікувати.

Він стверджує, що кожна людина, яка захоче мати дозвіл на зброю, має пройти навчальний курс щодо безпечного поводження з нею. За словами Клименко, для ухвалення цього закону потрібно підготували цілу систему – внести зміни в кримінальне законодавство, зокрема у частині про самозахист. Також потрібно підготувати тири та місця зберігання.

Ми готові до цього діалогу. Хочемо, щоб ця система була. Щоб було в людей право на збройний самозахист. І, головне, щоб ця людина була підготовлена,

– підкреслив він.

Клименко розповів, що він вже обговорив це питання з народними депутатами. З наступного тижня розпочнуться консультації із залученням громадськості, експертів, журналістів. Він наголосив, що потрібно чути всі думки, щоб знайти найефективніше рішення.

Зауважте! Клименко також пригадав, що на початку повномасштабного вторгнення цивільні люди отримували зброю для національного спротиву. Тому й зараз українці мають отримати право захищатись зі зброєю.

Що кажуть в оборонному комітеті Верховної Ради?

Народний депутат Олександр Федієнко зауважив, що спілкувався з Клименком щодо питання легалізації зброї. На початку повномасштабної війни у першому читанні прийняли закон про обіг зброї, але потім увесь процес зупинився. Тому зараз міністр МВС готовий повернутись до обговорення цього питання, щоб напрацювати механізми отримання, зберігання зброї.

Величезним каменем перетину є короткоствольна зброя, тобто пістолет. Іншу зброю, якщо вона не автоматична, будь-який громадянин може для себе придбати. В цьому, в рамках чинного законодавства, немає проблем. А ось з короткоствольною зброєю дійсно є проблема. Ми одна з небагатьох країн, в кого є ці проблеми на законодавчому рівні. І міністр готовий це обговорити,

– сказав він.

Федієнко також наголосив, що будь-які питання, які стосуються безпеки громадян України під час війни, є достатньо важливими. На його думку, не можна покладати надії лише на поліцію або Збройні Сили України. У перші хвилини громадянин має право на самостійний захист, поки на виклик не приїде поліція.

До речі. Керівник ЦПД Андрій Коваленко також вважає, що люди мають право захищати себе, а не тільки сподіватись на захист держави. У своєму телеграм-каналі він написав, що цивільні мають мати зброю для самозахисту. На його думку, легалізація короткостволу давно необхідна.

Народний депутат пояснив важливий момент – не варто думати, що якщо в законі написати про право на зброю, то всі "підуть в супермаркет і придбають її".

Насправді потрібно вибудувати, легалізувати, запровадити й масштабувати величезну систему. До неї будуть входити навчання, іспити, проходження відповідних курсів і, можливо, бальна система. Адже наразі отримання інших типів зброї є формальним – людина бере дозвіл на її придбання і все.

Тому формування в суспільстві навичок поводження зі зброєю, формування розуміння, що суспільство озброєне, формування культури зброї – це потрібно зараз зробити. На мій погляд, закон насамперед потрібний для цього,

– наголосив він.

Федієнко додав, що зараз не кожен українець може дозволити собі поїхати у тир, аби навчитись стріляти. Це досить дорого. Тому держава має дати право кожному громадянину України це робити, якщо він має бажання.

Які три моменти мають стати базою для отримання зброї?

Герой України, командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко зауважив, що сьогодні використати зброю проти цивільного населення, якщо не брати до уваги ворога, можуть люди, які вже нелегально володіють зброєю та переступили лінію закону. Терористи завжди знайдуть спосіб, щоб знайти зброю. І це може статись, навіть якщо правоохоронна система працює ефективно, адже це проблема всіх країн.

Водночас в Україні виникла проблема, коли мирні громадяни не мають інструмента для захисту. У них немає зброї, немає можливості піти та купити її, щоб захистити своє життя, здоров'я чи життя своїх рідних.

Повномасштабна війна показала, що до оборони своєї держави треба готуватися не один місяць, а протягом усього життя. Можливість отримання вогнепальної зброї передбачає вміння нею користуватися. В іншому випадку ми її отримати не зможемо,

– підкреслив Федоренко.

Він зазначив, що чим більше українців вмітимуть користуватися вогнепальною зброєю, тим краще. Адже ми ніколи не знаємо, коли досвід практичної стрільби може знадобитися для захисту Батьківщини. У наших реаліях це може відбутися щоденно та стосуватися як чоловіків, так і жінок.

Очевидно, якщо противник знає, що українці озброєні, добре підготовлені у військовому плані, то він тисячу разів подумає чи нападати прямим вторгненням, чи працювати через різні гібридні впливи. Саме тому Федоренко вважає, що легалізація зброї – це один з інструментів захисту національної безпеки також.

Однак Федоренко сказав, якими мають бути передумови для отримання зброї. Усе, на його думку, базується на 3 складниках:

перший – інфраструктура, тобто реальний сертифікований медичний огляд щодо психологічного та фізичного стану здоров'я;

– інфраструктура, тобто реальний сертифікований медичний огляд щодо психологічного та фізичного стану здоров'я; другий – добровільна згода людини на спеціалізовану перевірку про те, чи належить вона до країни-агресорки, чи не перебуває у взаємовідносинах з нею чи з кримінальними елементами, терористичними організаціями й усім, що з цим пов'язано;

третій – добровільна згода на опрацювання персональних даних спеціалізованими органами, які працюють над контррозвідувальною діяльністю і загалом у сфері Служби безпеки України.

Для того, щоб ви мали право на носіння вогнепальної зброї після проходження перших двох етапів, ще треба пройти практичний курс стрільби, досконально знати будову зброї, яку ви купуєте, і мати певну кількість настрілу, що свідчитиме про те, що ви користуєтеся нею досконало,

– підкреслив Юрій Федоренко.

Тільки після цього, на його думку, можна говорити про отримання дозволу на купівлю зброї та, відповідно, на повсякденне її носіння та застосування у критичних ситуаціях, тобто тоді, коли є пряма загрозу здоров'ю, честі та гідності.

Довідка. Станом на сьогодні в Україні можна отримати дозвіл на мисливську та спортивну зброю. Для цього громадянин має пройти перевірку поліцією, мати довідку про несудимість, медичний огляд та пройти навчання з правил поводження зі зброєю.

Чи може корупція стати підводним каменем легалізації?

Часто люди, які виступають проти легалізації зброї, аргументують свою позицію тим, що в Україні – високий рівень корупції. Мовляв, дозволи зможуть легко купувати ті люди, для яких вона категорично заборонена.

Юрій Федоренко переконує, що для унеможливлення таких ризиків в Україні працює правоохоронна система. До того ж не треба думати, що інші європейські країни не обтяжені проблемами корупційних впливів. Хоча у багатьох з них володіння зброєю – легалізоване.

У різних країнах корупція виглядає по-різному, також є різні інструменти боротьби з нею. В Україні вона, за словами Федоренка, на рівні "печерного віку": побачив, вкрав, заплатив і так далі. З цим сьогодні активно борються антикорупційні органи. Однак варто розуміти, що у Європейському Союзі корупція також є. Ба більше, вона там багаторівнева, складніша.

Чи ми будемо все життя говорити про те, що є ризики, що хтось купить якусь довідку й тому ми не дамо українському народу захищатися, не дамо права на самозахист?

– сказав Федоренко.

До того ж є велика ймовірність, що сам факт наявності зброї у певної людини може її врятувати. Якщо злочинець знатиме, що його потенційна жертва озброєна – це однозначно вплине на рішення вчинити напад. Інтенсивність злочинності у країні автоматично зменшиться. Це підтверджує досвід інших світових країн, які легалізували право володіти зброєю.

Зауважте! Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж вважає, що у питанні легалізації зброї має бути чіткість та контроль за використанням. Якщо недобросовісна людина отримає до неї доступ, зросте кількість конфліктів з сумними наслідками. Він також зазначив, що зараз є чимало людей з психічними захворюваннями, які сьогодні не ідентифіковані, і всі вони зможуть стати власниками зброї.

Як власна зброя допомогла ізраїльтянам під час нападу ХАМАС?

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень (NISS) Іван Ус погоджується з тезою про те, що навіть одна людина з правом володіння зброєю могла б зупинити нападника й тим самим зберегти чимало життів.

Він навів приклад Ізраїлю, коли багато людей змогли врятуватися після нападу ХАМАС у жовтні 2023 року, оскільки мали при собі зброю.

До слова, 7 жовтня частина цивільного населення Ізраїлю опинилось в центрі бойових дій під час нападу ХАМАСу. Оскільки люди мали дозвіл на зброю, вони могли захищатись – використовували власні пістолети та гвинтівки. Водночас варто зауважити, що Ізраїль має відносно обмежувальні закони щодо вогнепальної зброї, порівняно з США.

У цій ситуації важливим є навчання, медична комісія та дотримання усіх вимог. До того ж не мовиться про надання суспільству кулеметів, а лише про обмежену кількість засобів для захисту.

"Коли бандит у США знає, що у будь-якій квартирі може бути вогнепальна зброя, то це впливає на його рішення. Він задумається, чи йти на злочин, бо є ризик для його життя. Це фактор демотивації", – зауважив Іван Ус.

Також не треба забувати, що після будь-якого військового конфлікту з'являється додаткова зброя. Можемо згадати про Другу світову війну, Афганістан.

За умови, якщо населення постійно проходитиме медичний огляд, курси щодо володіння зброєю, то це полегшить ситуацію. Ба більше, необхідність проходження оглядів стане демотивуючим фактором її отримання. Людина думатиме про те, що доведеться постійно ходити на комісії, збирати документи,

– пояснив Ус.

При цьому важливо, щоб медогляди не були формальними, а справді ретельними. Громадянин має отримати реальний висновок і лише на основі цього стати власником зброї.

Українці поділились на 2 табори щодо легалізації зброї, не усвідомлюючи, що мета у всіх одна – запобігти смертям невинних українців. На жаль, кількість терактів зростає навіть у час, коли володіння короткоствольною зброєю в Україні під забороною.