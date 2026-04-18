Що відомо про моторошну стрілянину у столиці, скільки людей вбив та поранив терорист, а також інші деталі інциденту – зібрав 24 Канал.

Дивіться також Народився у Москві: ЗМІ назвали ім'я чоловіка, який відкрив вогонь у Києві

Стрілянина у Києві: що відомо?

Після 17:00 18 квітня місцеві телеграм-канали повідомили про стрілянину на Деміївці у Києві. За словами очевидців та з відео у мережі стало відомо, що чоловік 60 років стріляв з автомата у перехожих та поліцію серед білого дня.

Згодом у поліції Києва підтвердили, що стрілянина сталась у Голосіївському районі столиці. Вже тоді повідомлялось про ймовірну жертву та постраждалих від теракту.

Поліцейські та спецпризначенці КОРДу проводили спецоперацію з затримання зловмисника.Зокрема, вони оточили район біля супермаркету "Велмарт", де зловмисник зачинився і утримував заручників.

Скільки людей вбив та поранив стрілець?

Станом на 19:12 відомо про щонайменше 6 загиблих та 10 госпіталізованих внаслідок стрілянини на вулиці та у супермаркеті.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що медики надавали допомогу ще 6 постраждалим на місці події. Серед них – 4-місячна дитина. Вона отруїлась чадним газом у квартирі поруч із тою, яку підпалив зловмисник до трагедії. Батьки відмовились від госпіталізації дитини.

Що відомо про заручників?

Згодом Віталій Кличко додав, що нападник перебував у приміщенні супермаркету із заручниками. Там також лунали постріли. Водночас у мережі поширили відео з камер відеоспостереження всередині "Велмарта".

До лікарні також доставили пораненого охоронця супермаркету, де ховався стрілець.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що правоохоронцям вдалось врятувати щонайменше чотирьох заручників.

Як діяв терорист: деталі від правоохоронців

Генпрокурор України Руслан Кравченко розповів, що стрілянину у Голосіївському районі столиці влаштував 58-річний уродженець Москви. Він рухався вулицею Деміївською, де дорогою до супермаркету вбив чотирьох перехожих. Далі він забарикадувався у приміщенні магазину, утримував заручників та вбив одного з них.

Правоохоронці вели перемовини з нападником близько 40 хвилин, але без результату. Глава МВС Ігор Клименко уточнив, що терорист також не висував жодних вимог.