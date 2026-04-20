Їм повідомили про підозру. Тим часом генеральний прокурор Руслан Кравченко опублікував відео з нагрудних камер поліціянтів.

Дивіться також Стрілянина біля супермаркету в Києві: знову зросла кількість загиблих, є поранені

Що зафіксувала камера під час теракту?

За інформацією прокурора, патрульні, що прибули на виклик про стрілянину, побачили трьох поранених – дитину, чоловіка та жінку. Поліцейські негайно розпочали надання невідкладної допомоги.

Також на місці події перебували очевидці, серед яких була ще одна дитина.

"Хлопчик з вогнепальним пораненням, просить правоохоронців не рятувати його, а допомогти батькові. Це прояв неймовірної мужності дитини", – написав Кравченко.

Натомість екіпаж патрульних, будучи озброєним та маючи повноваження діяти, замість втручання фактично втік з місця події.

Дивіться відео з бодікамери поліціянтів.

Через бездіяльність співробітників поліції озброєний чоловік продовжив безперешкодно рухатися вулицею та стріляти в беззахисних перехожих.

Зверніть увагу! Жертвами стрілянини стали семеро людей, загалом же постраждали 14 осіб. Станом на 20 квітня, у лікарнях столиці перебувають 7 людей, поранених під час теракту в Голосіївському районі. Стан більшості дорослих постраждалих залишається стабільно тяжким.



Четверо пацієнтів знаходяться під цілодобовим наглядом у реанімації, ще двоє отримують допомогу у відділенні політравми. 12-річний хлопчик демонструє позитивну динаміку та йде на поправку. У лікарні він вперше після теракту побачив маму по відеозв'язку.

Що відомо про розслідування дій патрульних?