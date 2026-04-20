Їм повідомили про підозру. Тим часом генеральний прокурор Руслан Кравченко опублікував відео з нагрудних камер поліціянтів.
Що зафіксувала камера під час теракту?
За інформацією прокурора, патрульні, що прибули на виклик про стрілянину, побачили трьох поранених – дитину, чоловіка та жінку. Поліцейські негайно розпочали надання невідкладної допомоги.
Також на місці події перебували очевидці, серед яких була ще одна дитина.
"Хлопчик з вогнепальним пораненням, просить правоохоронців не рятувати його, а допомогти батькові. Це прояв неймовірної мужності дитини", – написав Кравченко.
Натомість екіпаж патрульних, будучи озброєним та маючи повноваження діяти, замість втручання фактично втік з місця події.
Дивіться відео з бодікамери поліціянтів. Зауважте! Контент 18+
Через бездіяльність співробітників поліції озброєний чоловік продовжив безперешкодно рухатися вулицею та стріляти в беззахисних перехожих.
Зверніть увагу! Жертвами стрілянини стали семеро людей, загалом же постраждали 14 осіб. Станом на 20 квітня, у лікарнях столиці перебувають 7 людей, поранених під час теракту в Голосіївському районі. Стан більшості дорослих постраждалих залишається стабільно тяжким.
Четверо пацієнтів знаходяться під цілодобовим наглядом у реанімації, ще двоє отримують допомогу у відділенні політравми. 12-річний хлопчик демонструє позитивну динаміку та йде на поправку. У лікарні він вперше після теракту побачив маму по відеозв'язку.
Що відомо про розслідування дій патрульних?
Через поведінку поліціянтів під час теракту в Києві 18 квітня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко ініціював службове розслідування. Приводом стало відео, де патрульні тікають з місця стрілянини, ігноруючи поранених цивільних та дитину.
На тлі скандалу очільник патрульної поліції Євген Жуков подав у відставку, визнавши дії підлеглих негідними та непрофесійними.
Генерал армії Микола Маломуж назвав цю ситуацію провалом і зрадою.