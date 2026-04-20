Про це повідомили в Департаменті охорони здоров'я міста Києва.
Як вдалося організувати онлайн-зустріч поранених унаслідок теракту сина й матері?
Хлопчика перевели до профільного відділення, він наразі в стабільному стані. Так, лікарі вирішили провести онлайн-зустріч між сином і матір'ю для емоційної підтримки.
Жінці дозволили побачити її сина по відеозв'язку. Це, як кажуть медики, є важливим етапом в одужанні обох пацієнтів.
Поранений унаслідок теракту хлопчик зміг побачити свою маму по відеозв'язку / Фото ДОЗ Києва
Можливість не лише побачити свою дитину вперше після пережитого, а й переконатися, що з ним усе добре, дає родині сили триматися,
– зазначила директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА Тетяна Мостепан.
Хлочик демонструє позитивну динаміку й іде на поправку. До слова, унаслідок стрілянини на місці інциденту загинув батько хлопчика. А його рідна тітка по матері померла в лікарні від отриманих поранень.
Мостепан також розповіла, що в столичних лікарнях зараз загалом перебуває семеро постраждалих, які зазнали поранень під час теракту в Голосіївському районі міста.
Стан більшості дорослих залишається тяжким, медики борються за їхні життя. Четверо пацієнтів перебувають в реанімації під посиленим наглядом. Ще двоє лікуються у відділенні політравми.
Міська влада підкреслює, що всі постраждалі внаслідок теракту отримують належну допомогу й піклування. Лікарі працюють у посиленому режимі й контролюють стан пацієнтів.
Загалом унаслідок стрілянини, на жаль, загинуло семеро людей.
Що відомо про поліціянтів, які втікли з місця теракту?
Під час брифінгу Євген Жуков повідомив, що правоохоронці, які прибули на виклик, виявили в під'їзді поранених жінку та дитину. Вони кинулися до службового авто по аптечку, а жінка в цей час попереджала їх про озброєну людину всередині будинку.
Після того, як пролунали постріли, поліціянти відступили до машини, не розуміючи, звідки ведеться вогонь. Дитина побігла за ними, після чого інші поліцейські забрали хлопчика та оглянули його поранення.
Хоча правоохоронці дістали табельну зброю, вони її не застосували, попри наявність потенційної загрози, яка передбачає або попереджувальний постріл, або відкриття вогню.
Як зазначив керівник патрульної поліції Євген Жуков, така поведінка свідчить про непрофесійність. За його словами, поліцейські не змогли оперативно оцінити ситуацію та фактично залишили поранених цивільних у небезпеці. Після інциденту він подав у відставку.