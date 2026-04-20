Про це повідомили в Департаменті охорони здоров'я міста Києва.

Як вдалося організувати онлайн-зустріч поранених унаслідок теракту сина й матері?

Хлопчика перевели до профільного відділення, він наразі в стабільному стані. Так, лікарі вирішили провести онлайн-зустріч між сином і матір'ю для емоційної підтримки.

Жінці дозволили побачити її сина по відеозв'язку. Це, як кажуть медики, є важливим етапом в одужанні обох пацієнтів.



Поранений унаслідок теракту хлопчик зміг побачити свою маму по відеозв'язку / Фото ДОЗ Києва

Можливість не лише побачити свою дитину вперше після пережитого, а й переконатися, що з ним усе добре, дає родині сили триматися,

– зазначила директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА Тетяна Мостепан.

Хлочик демонструє позитивну динаміку й іде на поправку. До слова, унаслідок стрілянини на місці інциденту загинув батько хлопчика. А його рідна тітка по матері померла в лікарні від отриманих поранень.

Мостепан також розповіла, що в столичних лікарнях зараз загалом перебуває семеро постраждалих, які зазнали поранень під час теракту в Голосіївському районі міста.

Стан більшості дорослих залишається тяжким, медики борються за їхні життя. Четверо пацієнтів перебувають в реанімації під посиленим наглядом. Ще двоє лікуються у відділенні політравми.

Міська влада підкреслює, що всі постраждалі внаслідок теракту отримують належну допомогу й піклування. Лікарі працюють у посиленому режимі й контролюють стан пацієнтів.

Загалом унаслідок стрілянини, на жаль, загинуло семеро людей.

