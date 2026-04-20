Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения города Киева.
Актуально Провал и предательство, – генерал жестко отреагировал на побег полицейских в Киеве
Как удалось организовать онлайн-встречу раненых в результате теракта сына и матери?
Мальчика перевели в профильное отделение, он сейчас в стабильном состоянии. Так, врачи решили провести онлайн-встречу между сыном и матерью для эмоциональной поддержки.
Женщине разрешили увидеть ее сына по видеосвязи. Это, как говорят медики, является важным этапом в выздоровлении обоих пациентов.
Раненый в результате теракта мальчик смог увидеть свою маму по видеосвязи / Фото ДОЗ Киева
Возможность не только увидеть своего ребенка впервые после пережитого, но и убедиться, что с ним все хорошо, дает семье силы держаться,
– отметила директор Департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан.
Мальчик демонстрирует положительную динамику и идет на поправку. К слову, в результате стрельбы на месте инцидента погиб отец мальчика. А его родная тетя по матери умерла в больнице от полученных ранений.
Мостепан также рассказала, что в столичных больницах сейчас в целом находится семеро пострадавших, которые получили ранения во время теракта в Голосеевском районе города.
Состояние большинства взрослых остается тяжелым, медики борются за их жизни. Четверо пациентов находятся в реанимации под усиленным наблюдением. Еще двое лечатся в отделении политравмы.
Городские власти подчеркивают, что все пострадавшие в результате теракта получают надлежащую помощь и заботу. Врачи работают в усиленном режиме и контролируют состояние пациентов.
Всего в результате стрельбы, к сожалению, погибли семь человек.
Что известно о полицейских, которые сбежали с места теракта?
Во время брифинга Евгений Жуков сообщил, что правоохранители, прибывшие на вызов, обнаружили в подъезде раненых женщину и ребенка. Они бросились к служебному авто за аптечкой, а женщина в это время предупреждала их о вооруженном человеке внутри дома.
После того, как раздались выстрелы, полицейские отступили к машине, не понимая, откуда ведется огонь. Ребенок побежал за ними, после чего другие полицейские забрали мальчика и осмотрели его ранения.
Хотя правоохранители получили табельное оружие, они его не применили, несмотря на наличие потенциальной угрозы, которая предусматривает или предупредительный выстрел, или открытие огня.
Как отметил руководитель патрульной полиции Евгений Жуков, такое поведение свидетельствует о непрофессионализме. По его словам, полицейские не смогли оперативно оценить ситуацию и фактически оставили раненых гражданских в опасности. После инцидента он подал в отставку.