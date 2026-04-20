Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения города Киева.

Как удалось организовать онлайн-встречу раненых в результате теракта сына и матери?

Мальчика перевели в профильное отделение, он сейчас в стабильном состоянии. Так, врачи решили провести онлайн-встречу между сыном и матерью для эмоциональной поддержки.

Женщине разрешили увидеть ее сына по видеосвязи. Это, как говорят медики, является важным этапом в выздоровлении обоих пациентов.



Раненый в результате теракта мальчик смог увидеть свою маму по видеосвязи / Фото ДОЗ Киева

Возможность не только увидеть своего ребенка впервые после пережитого, но и убедиться, что с ним все хорошо, дает семье силы держаться,

– отметила директор Департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан.

Мальчик демонстрирует положительную динамику и идет на поправку. К слову, в результате стрельбы на месте инцидента погиб отец мальчика. А его родная тетя по матери умерла в больнице от полученных ранений.

Мостепан также рассказала, что в столичных больницах сейчас в целом находится семеро пострадавших, которые получили ранения во время теракта в Голосеевском районе города.

Состояние большинства взрослых остается тяжелым, медики борются за их жизни. Четверо пациентов находятся в реанимации под усиленным наблюдением. Еще двое лечатся в отделении политравмы.

Городские власти подчеркивают, что все пострадавшие в результате теракта получают надлежащую помощь и заботу. Врачи работают в усиленном режиме и контролируют состояние пациентов.

Всего в результате стрельбы, к сожалению, погибли семь человек.

