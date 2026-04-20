Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала жестко отреагировал на эти кадры. Он объяснил, почему считает эту ситуацию не только провалом на месте преступления, но и проявлением значительно более глубокой проблемы в системе.

Это не ошибка, а срыв долга

Кадры с места стрельбы показали, что в момент смертельной угрозы люди остались без защиты. На видео видно, как во время выстрелов полицейские отбегают, ребенок стоит сам, а рядом уже падает человек.

Важно! 18 апреля в Голосеевском районе Киева мужчина открыл стрельбу на улице в районе Демеевки. После этого он забаррикадировался в супермаркете, где взял людей в заложники, а полиция начала спецоперацию с привлечением КОРДа. Во время штурма нападающего ликвидировали. По данным МВД, это мужчина 1968 года рождения, уроженец Москвы, который имел украинское гражданство и проживал в Голосеевском районе Киева.

По мнению Маломужа, это нельзя объяснять растерянностью или стрессом, потому что правоохранитель в такой ситуации должен прежде всего прикрывать гражданских, особенно детей, и действовать профессионально.

Это не то что неадекватное или непрофессиональное исполнение. Это просто игнорирование этих обязанностей. Это измена тем функциям и той деятельности, на которую вы присягали,

– отметил Маломуж.

Обязанность полиции и силовиков он связывает не с формальным присутствием на месте преступления, а с реальной защитой тех, кто сам себя защитить не может. Речь идет о детях, женщинах и обычных прохожих, которые в момент нападения полностью зависят от людей в форме. В такой ситуации закон, Конституция и сама суть службы требуют не отступать, а останавливать нападающего и закрывать собой гражданских.

Вы присягали народу Украины, даже не государству Украины. А это конкретные люди. И защищать полиция должна четко, однозначно в любой ситуации,

– подчеркнул генерал армии.

Увиденное он воспринял как удар не только по конкретному эпизоду, но и по доверию ко всей системе. Когда вооруженные правоохранители убегают, а гражданские остаются под пулями, это разрушает само представление о том, для чего существует полиция.

Провал начался еще до стрельбы

Проблему здесь видно не только в действиях патрульных уже во время нападения. Человека с агрессивным поведением, оружием и конфликтами с окружением должны были заметить раньше те службы, которые отвечают за профилактику, контроль оружия и работу на участке. Если соседи обращали внимание на опасное поведение, а оружие было зарегистрировано, этого уже достаточно, чтобы не ждать трагедии, а реагировать на опережение.

Любые вызовы, тем более в период войны, надо воспринимать как тяжкое преступление, имея все необходимые средства нейтрализации, средства защиты и средства поражения,

– подчеркнул Маломуж.

Объяснение, что экипаж ехал на бытовой конфликт, здесь не работает, потому что в нынешних условиях такая ситуация за несколько минут может перейти в нападение с оружием. Признаки опасности, о которых идет речь, были заметны и раньше: агрессивное поведение, избиение, конфликты с соседями, наличие оружия.

Внимание! По обновленным данным, в результате нападения погибли 7 человек, еще по меньшей мере 14 получили ранения. Среди пострадавших есть ребенок, а часть раненых находится в тяжелом состоянии.

К правоохранителям уже обращались, они знали, что человек представляет угрозу, а значит должны были не просто фиксировать это, а забрать оружие, ограничить возможности для нападения, установить надзор и применить другие меры предосторожности, чтобы не допустить преступления.

Что еще надо было для того, чтобы его пресечь, забрать оружие, ограничить возможности использования различных видов огнестрельного оружия?

– отметил генерал армии.

Провал касается сразу нескольких звеньев: от участковых и профилактических служб до тех подразделений, которые должны были реагировать уже в момент угрозы. Когда человек проявляет агрессию, имеет оружие и это видят другие, государство должно срабатывать раньше, чем прозвучат выстрелы.

Это обнажило системный провал

Эта трагедия, по мнению Маломужа, показала не только провал конкретного экипажа, но и слабость всей системы, которая должна предупреждать такие преступления и профессионально действовать в момент угрозы. Он вспомнил реформу полиции и сказал, что за красивой картинкой не появилось реальное качество работы, потому что ни в бытовых преступлениях, ни в сложных ситуациях не видно системного профессионального подхода. Поэтому отвечать должны не только отдельные полицейские, но и чиновники, которые строили эту модель и годами не исправляли ее слабые места.

Мы проводили реформу еще при Авакове. Я видел, что это провал системный,

– отметил Маломуж.

Проблема для него значительно шире одного нападения в Киеве, потому что страна живет в условиях большой войны, сильного психологического истощения и большого количества оружия. Люди будут возвращаться с фронта после тяжелых боевых условий, часть из них потребует лечения, реабилитации, психологического сопровождения и нормального включения в гражданскую жизнь. Если этого не будет, вместе с бюрократией, коррупцией и ощущением несправедливости это может давать новые жесткие срывы, а реагировать на них одной только полицией уже будет поздно.

Сегодня такой системной работы в государстве, к сожалению, нет,

– подчеркнул генерал армии.

Речь идет уже не только о патрулировании или быстрой реакции на вызов. Нужна связка полиции, профилактических служб, психологов, реабилитационных программ и контроля за оружием, чтобы опасные сигналы не терялись до того, как они закончатся новыми жертвами.

