Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу жорстко відреагував на ці кадри. Він пояснив, чому вважає цю ситуацію не лише провалом на місці злочину, а й проявом значно глибшої проблеми в системі.

Дивіться також Теракт у Києві: поліцейських, які втекли під час стрілянини, відсторонили від обов'язків

Це не помилка, а зрив обов'язку

Кадри з місця стрілянини показали, що в момент смертельної загрози люди лишилися без захисту. На відео видно, як під час пострілів поліцейські відбігають, дитина стоїть сама, а поруч уже падає людина.

Важливо! 18 квітня у Голосіївському районі Києва чоловік відкрив стрілянину на вулиці в районі Деміївки. Після цього він забарикадувався у супермаркеті, де взяв людей у заручники, а поліція розпочала спецоперацію із залученням КОРДу. Під час штурму нападника ліквідували. За даними МВС, це чоловік 1968 року народження, уродженець Москви, який мав українське громадянство і проживав у Голосіївському районі Києва.

На думку Маломужа, це не можна пояснювати розгубленістю чи стресом, бо правоохоронець у такій ситуації має насамперед прикривати цивільних, особливо дітей, і діяти професійно.

Це не те що неадекватне або непрофесійне виконання. Це просто ігнорування цих обов'язків. Це зрада тим функціям і тій діяльності, на яку ви присягали,

– зауважив Маломуж.

Обов'язок поліції і силовиків він пов'язує не з формальною присутністю на місці злочину, а з реальним захистом тих, хто сам себе захистити не може. Йдеться про дітей, жінок і звичайних перехожих, які в момент нападу повністю залежать від людей у формі. У такій ситуації закон, Конституція і сама суть служби вимагають не відступати, а зупиняти нападника і закривати собою цивільних.

Ви присягали народу України, навіть не державі України. А це конкретні люди. І захищати поліція повинна чітко, однозначно в будь-якій ситуації,

– наголосив генерал армії.

Побачене він сприйняв як удар не лише по конкретному епізоду, а й по довірі до всієї системи. Коли озброєні правоохоронці тікають, а цивільні залишаються під кулями, це руйнує саме уявлення про те, для чого існує поліція.

Провал почався ще до стрілянини

Проблему тут видно не лише в діях патрульних уже під час нападу. Людину з агресивною поведінкою, зброєю і конфліктами з оточенням мали помітити раніше ті служби, які відповідають за профілактику, контроль зброї і роботу на дільниці. Якщо сусіди звертали увагу на небезпечну поведінку, а зброя була зареєстрована, цього вже достатньо, щоб не чекати трагедії, а реагувати на випередження.

Будь-які виклики, тим більше в період війни, треба сприймати як тяжкий злочин, маючи всі необхідні засоби нейтралізації, засоби захисту і засоби враження,

– наголосив Маломуж.

Пояснення, що екіпаж їхав на побутовий конфлікт, тут не працює, бо в нинішніх умовах така ситуація за кілька хвилин може перейти в напад зі зброєю. Ознаки небезпеки, про які йдеться, були помітні й раніше: агресивна поведінка, побиття, конфлікти із сусідами, наявність зброї.

До уваги! За оновленими даними, внаслідок нападу загинули 7 людей, ще щонайменше 14 зазнали поранень. Серед постраждалих є дитина, а частина поранених перебуває у тяжкому стані.

До правоохоронців уже зверталися, вони знали, що людина становить загрозу, а отже мали не просто фіксувати це, а забрати зброю, обмежити можливості для нападу, встановити нагляд і застосувати інші запобіжні механізми, щоб не допустити злочину.

Що ще треба було для того, щоб його присікти, забрати зброю, обмежити можливості використання різних видів вогнепальної зброї?

– зауважив генерал армії.

Провал стосується одразу кількох ланок: від дільничних і профілактичних служб до тих підрозділів, які мали реагувати вже в момент загрози. Коли людина проявляє агресію, має зброю і це бачать інші, держава має спрацьовувати раніше, ніж пролунають постріли.

Це оголило системний провал

Ця трагедія, на думку Маломужа, показала не лише провал конкретного екіпажу, а й слабкість усієї системи, яка мала б попереджати такі злочини і професійно діяти в момент загрози. Він згадав реформу поліції і сказав, що за красивою картинкою не з'явилася реальна якість роботи, бо ані в побутових злочинах, ані в складніших ситуаціях не видно системного професійного підходу. Через це відповідати мають не лише окремі поліцейські, а й посадовці, які будували цю модель і роками не виправляли її слабкі місця.

Ми проводили реформу ще при Авакові. Я бачив, що це провал системний,

– зауважив Маломуж.

Проблема для нього значно ширша за один напад у Києві, бо країна живе в умовах великої війни, сильного психологічного виснаження і великої кількості зброї. Люди повертатимуться з фронту після важких бойових умов, частина з них потребуватиме лікування, реабілітації, психологічного супроводу і нормального включення в цивільне життя. Якщо цього не буде, разом із бюрократією, корупцією і відчуттям несправедливості це може давати нові жорсткі зриви, а реагувати на них однією лише поліцією вже буде запізно.

Сьогодні такої системної роботи в державі, на жаль, немає,

– наголосив генерал армії.

Йдеться вже не тільки про патрулювання чи швидку реакцію на виклик. Потрібна зв'язка поліції, профілактичних служб, психологів, реабілітаційних програм і контролю за зброєю, щоб небезпечні сигнали не губилися до того, як вони закінчаться новими жертвами.

Що відомо про теракт у Голосіївському районі Києва та розслідування дій поліції?