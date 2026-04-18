Про це повідомила поліція Києва.

Що відомо про стрілянину на Деміївці?

Спочатку про стрілянину на Деміївці повідомили місцеві телеграм-канали. За даними очевидців, невідомий близько 60 років відкрив вогонь з автомата по перехожих та, ймовірно, по поліції.

Поліція столиці підтвердила інцидент та повідомила, що проводить спецоперацію з затримання злочинця. Попередньо, внаслідок стрілянини загинула одна людина. Кількість постраждалих уточнюють.

На місце події скеровані наряди поліції та спецпризначенці КОРД,

– додали правоохоронці.

Місцеві пабліки стверджують, що чоловік нібито утримує заручників та зачинився у супермаркеті "Велмарт". На деяких відео видно, як стрілець підбігає до перехожих та відкриває вогонь.

