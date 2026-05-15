Про це повідомляє Національна поліція України.

Як стався інцидент?

За попередніми даними, поліцейські переслідували водія, якого раніше за рішенням суду позбавили права керування транспортними засобами. Під час погоні чоловік зупинив авто та забіг на територію свого будинку у Терлівці.

Коли правоохоронці підійшли до воріт і викликали слідчо-оперативну групу, пролунали постріли. Через це агинув капітан поліції Сергій Чорний. Його напарник Владислав Сандецький зазнав поранень і зараз перебуває у лікарні.

Які деталі стрілянини відомі?

За даними поліції, після нападу чоловік утік з місця події, і наразі правоохоронці встановлюють його місцеперебування. Під час огляду території слідчі виявили порожній магазин до автоматичної зброї та гільзи калібру 5.45.

За фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу відкрили кримінальне провадження. Загиблий капітан Сергій Чорний віддав понад 15 років службі в органах внутрішніх справ України, йому було лише 33 роки.

Що відомо про загиблого капітана?

Сергій Чорний у 2014 році закінчив Львівський державний університет внутрішніх справ, вивчаючи правознавство. Його згадують як відповідального і принципового поліцейського, який завжди був готовий допомогти.

Згідно з оприлюдненою інформацією, капітан працював інспектором сектору реагування патрульної поліції у Хмельницькій області. За даними правоохоронців, у нього залишилися батьки, дружина, а також двоє дітей.

Що повідомляли раніше?

За даними прокуратури, нападником виявився водій автомобіля Hyundai IX35. Відомо, що трагедія сталася у селі Терлівка Летичівської територіальної громади Хмельницького району. Особу зловмисника наразі не з'ясували.

Начальниця департаменту комунікації Національної поліції України Юлія Гірдвіліс у коментарі 24 Каналу повідомляла, що нападник не вихоплював зброю у правоохоронців, він мав власну і було чути автоматну чергу.