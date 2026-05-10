Правоохоронці зазначили, що викликів на спецлінію 102 не надходило. Про це повідомили в поліції.

Що відомо про стрілянину в Черкасах?

Зранку 10 травня у мережі повідомили про стрілянину у Черкасах. Невідомий чоловік відкрив вогонь по дітях, які рвали бузок біля приватного будинку.

ЗМІ зазначили, що спочатку зловмисник вибіг за дітьми з дошками, а згодом виніс пневматичну зброю та почав стріляти.

Поліцейські виявили інформацію під час моніторингу мереж. Правоохоронці заявили, що чоловік намагався наздогнати дітей, а коли це вдалося – дістав зброю.

Зараз правоохоронці встановлюють особу правопорушника. Правову оцінку його діям нададуть після встановлення всіх обставин,

– зазначили в поліції.

У піцерії на Середньофонтанській вулиці в Одесі сталася стрілянина, було чути 5 пострілів. Інцидент обійшовся без потерпілих, стрільця затримали.

У Запоріжжі військовий в стані алкогольного сп’яніння влаштував стрілянину після конфлікту в магазині, поранивши двох осіб. Поліція затримала стрільця, йому загрожує до 7 років позбавлення волі за хуліганство.

Командир взводу охорони стверджує, що дніпрянин відкрив вогонь під час перевірки документів, що призвело до поранення трьох військовослужбовців. Місцеві жителі заперечують, стверджуючи, що стріляли саме військовослужбовці.