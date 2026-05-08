У поліції Одещини підтвердили 24 Каналу факт стрілянини.
Що відомо про стрілянину у піцерії в Одесі?
Наразі відомо, що інцидент минувся без потерпілих, а стрільця затримали.
У мережі тим часом писали, що нападник певний час переховувався у дворі. Попередньо, він був у нетверезому стані.
За даними пабліків, стрілянина відбулася у піцерії "Піца Жриця".
Невідомий відкрив стрілянину піцерії
На місці події зібралося багато поліції