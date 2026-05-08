У поліції Одещини підтвердили 24 Каналу факт стрілянини.

Що відомо про стрілянину у піцерії в Одесі?

Наразі відомо, що інцидент минувся без потерпілих, а стрільця затримали.

У мережі тим часом писали, що нападник певний час переховувався у дворі. Попередньо, він був у нетверезому стані.

За даними пабліків, стрілянина відбулася у піцерії "Піца Жриця".

Невідомий відкрив стрілянину піцерії

На місці події зібралося багато поліції