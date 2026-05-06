Про це Зеленський розповів у своєму вечірньому зверненні.
Який закон про зброю готують в Україні?
За словами Зеленського, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів про роботу над змінами, до якої залучили широку групу фахівців. Йдеться не лише про представників МВС, а й про народних депутатів, військових, правоохоронців, громадський сектор і бізнес.
Я дякую всім за небайдужість. Україні потрібен сучасний і сильний закон про цивільну вогнепальну зброю, який захистить і громадян без зброї та врегулює реально ситуацію для тих, хто володіє зброєю,
– зазначив глава держави.
Які є думки про доцільність закону?
Кирило Буданов висловився проти масової легалізації короткоствольної зброї для цивільних, вважаючи це загрозою для суспільства. Він вважає, що поліція та спецслужби в Україні мають працювати ефективно.
Ігор Клименко висловився за надання українцям права на збройний самозахист, зокрема на короткоствольну зброю. Очільник МВС пообіцяв, що проведе експертні обговорення.