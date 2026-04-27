Операційний менеджер аналітичного центру Henry Jackson Society Микола Кузьмін розповів 24 Каналу, що вільне володіння зброєю створить ілюзію безпеки та ще більше проблем. Він порівняв ситуацію в Україні з ситуацією в американському суспільстві.

Як в українців опинилось багато зброї?

Кузьмін зазначив, що він проти зброї в цивілізованому суспільстві, що він проти тієї моделі, що існує в американському суспільстві. Існує пряма кореляція між кількістю тих, хто володією зброєю, і кількістю випадків її злочинного використання. Щодо теракту, що стався в Києві, то відбулось кілька передумов. Він давно виношував схожу ідею та був проігнорований спецслужбами, поліція не вчинила заходів на вулиці.

Питання в тому, що в Україні дуже багато нелегалізованої зброї. По-перше, зброю людям роздавали на початку війни, й дуже багато інформації, на жаль, не було нормально організовано. Не було реєстру людей, яким видавали цю зброю, й ми не знаємо, в кого нині є зброя. Ми знаємо, що кількість людей, яка має вдома зброю, в Україні складає 40% – 60%,

– зауважив операційний менеджер аналітичного центру Henry Jackson Society.

Він продовжив, що це дуже багато, на рівні, як у США. Зброю на початку повномасштабного вторгнення роздавали членам територіальної оборони, й нині справді 40% – 60% українців мають у користуванні зброю. Звісно, було абсолютно нормально роздавати зброю, бо тоді стояло питання виживання держави в цілому.

Чому легалізація зброї може стати новою загрозою?

За словами операційного менеджера аналітичного центру Henry Jackson Society, всю цю зброю треба ввести в правильний реєстр:

по-перше, людей треба ставити на облік;

по-друге, в Україні й без того завжди існував дозвіл на мисливство, себто, на володіння мисливською гвинтівкою.

"Перевірки та комісії потрібно запровадити для всієї зброї. Потрібно зрозуміти, яка в кого зброя в користуванні є", – наголосив Кузьмін.

Він додав, що загроза від цієї зброї не тільки в збільшенні кількості терактів на вулицях, а й у тому, що вона може виходити на "чорні ринки" тощо.

