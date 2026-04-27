Операційний менеджер аналітичного центру Henry Jackson Society Микола Кузьмін розповів 24 Каналу, що вільне володіння зброєю створить ілюзію безпеки та ще більше проблем. Він порівняв ситуацію в Україні з ситуацією в американському суспільстві.
Як в українців опинилось багато зброї?
Кузьмін зазначив, що він проти зброї в цивілізованому суспільстві, що він проти тієї моделі, що існує в американському суспільстві. Існує пряма кореляція між кількістю тих, хто володією зброєю, і кількістю випадків її злочинного використання. Щодо теракту, що стався в Києві, то відбулось кілька передумов. Він давно виношував схожу ідею та був проігнорований спецслужбами, поліція не вчинила заходів на вулиці.
Питання в тому, що в Україні дуже багато нелегалізованої зброї. По-перше, зброю людям роздавали на початку війни, й дуже багато інформації, на жаль, не було нормально організовано. Не було реєстру людей, яким видавали цю зброю, й ми не знаємо, в кого нині є зброя. Ми знаємо, що кількість людей, яка має вдома зброю, в Україні складає 40% – 60%,
– зауважив операційний менеджер аналітичного центру Henry Jackson Society.
Він продовжив, що це дуже багато, на рівні, як у США. Зброю на початку повномасштабного вторгнення роздавали членам територіальної оборони, й нині справді 40% – 60% українців мають у користуванні зброю. Звісно, було абсолютно нормально роздавати зброю, бо тоді стояло питання виживання держави в цілому.
Чому легалізація зброї може стати новою загрозою?
За словами операційного менеджера аналітичного центру Henry Jackson Society, всю цю зброю треба ввести в правильний реєстр:
- по-перше, людей треба ставити на облік;
- по-друге, в Україні й без того завжди існував дозвіл на мисливство, себто, на володіння мисливською гвинтівкою.
"Перевірки та комісії потрібно запровадити для всієї зброї. Потрібно зрозуміти, яка в кого зброя в користуванні є", – наголосив Кузьмін.
Він додав, що загроза від цієї зброї не тільки в збільшенні кількості терактів на вулицях, а й у тому, що вона може виходити на "чорні ринки" тощо.
Стрілянина в Києві 18 квітня: коротко
- У Голосіївському районі Києва невідомий чоловік 18 квітня розпочав стрілянину на вулиці, внаслідок чого загинули кілька людей. Сам терорист пізніше забарикадувався в супермаркеті.
- Під час штурму супермаркета та захоплення стрільця, правоохоронці ліквідували терориста. Нападником виявився уродженець Москви.
- Після інциденту голова МВС Ігор Клименко висловився про те, що люди повинні мати право на збройний самозахист. Це породило дуже багато дискусій у суспільстві.