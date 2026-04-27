Операционный менеджер аналитического центра Henry Jackson Society Николай Кузьмин рассказал 24 Каналу, что свободное владение оружием создаст иллюзию безопасности и еще больше проблем. Он сравнил ситуацию в Украине с ситуацией в американском обществе.

Как у украинцев оказалось много оружия?

Кузьмин отметил, что он против оружия в цивилизованном обществе, что он против той модели, что существует в американском обществе. Существует прямая корреляция между количеством тех, кто владеет оружием, и количеством случаев его преступного использования. Относительно теракта, произошедшего в Киеве, то произошло несколько предпосылок. Он давно вынашивал похожую идею и был проигнорирован спецслужбами, полиция не совершила мероприятий на улице.

Вопрос в том, что в Украине очень много нелегализованного оружия. Во-первых, оружие людям раздавали в начале войны, и очень много информации, к сожалению, не было нормально организовано. Не было реестра людей, которым выдавали это оружие, и мы не знаем, у кого сейчас есть оружие. Мы знаем, что количество людей, которая имеет дома оружие, в Украине составляет 40% – 60%,

– отметил операционный менеджер аналитического центра Henry Jackson Society.

Он продолжил, что это очень много, на уровне, как в США. Оружие в начале полномасштабного вторжения раздавали членам территориальной обороны, и сейчас действительно 40% – 60% украинцев имеют в пользовании оружие. Конечно, было абсолютно нормально раздавать оружие, потому что тогда стоял вопрос выживания государства в целом.

Почему легализация оружия может стать новой угрозой?

По словам операционного менеджера аналитического центра Henry Jackson Society, все это оружие надо ввести в правильный реестр:

во-первых, людей надо ставить на учет;

во-вторых, в Украине и без того всегда существовало разрешение на охоту, то есть, на владение охотничьей винтовкой.

"Проверки и комиссии нужно ввести для всего оружия. Нужно понять, какое у кого оружие в пользовании есть", – подчеркнул Кузьмин.

Он добавил, что угроза от этого оружия не только в увеличении количества терактов на улицах, но и в том, что оно может выходить на "черные рынки" и тому подобное.

