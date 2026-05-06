Навіть у Москві та Санкт-Петербурзі паради відбудуться у значно обмеженому форматі. Про це повідомляють росЗМІ.

Де вже скасували паради?

Російські регіони один за одним оголошують про скасування парадів до Дня перемоги. Влада пояснює це "складною оперативною обстановкою" та міркуваннями безпеки.

Зокрема, в Орловській області рішення ухвалили на рівні оперативного штабу. Подібні заяви пролунали й в низці інших регіонів, де відмовляються не лише від парадів, а й від салютів та масових заходів. У деяких суб'єктах федерації також скасували очний формат акції "Безсмертний полк", перевівши її в онлайн.

Станом на 6 травня 2026 року щонайменше 15 регіонів Росії повністю відмовилися від проведення парадів до 9 травня. Йдеться про:

  • Бєлгородську область
  • Воронезьку область
  • Курську область
  • Краснодарський край
  • Ленінградську область
  • Нижньогородську область
  • Новгородську область
  • Псковську область
  • Рязанську область
  • Саратовську область
  • Ростовську область
  • Калузьку область
  • Орловську область
  • Брянську область
  • Чувашію

У більшості цих регіонів також діють додаткові обмеження: скасування салютів, заборона масових зібрань або переведення заходів у дистанційний формат.

Попри те, що у столиці Росії парад на Красній площі не скасовано, він відбудеться у зміненому форматі. Зокрема, вперше за багато років там не демонструватимуть військову техніку. У Санкт-Петербурзі також вирішили провести парад без бронетехніки.

Чи можливі удари 9 травня по Росії: що кажуть у Зеленського?

  • Радник керівника Офісу президента Дмитро Литвин у коментарі 24 Каналу підкреслює, що Україна діє за принципом дзеркальної відповіді. За його словами, якщо російські війська продовжують атаки, відповідні дії з боку України є логічною реакцією.

  • Він також зазначив, що остаточна ситуація залежатиме від розвитку подій найближчими днями. В Офісі президента нагадують, що попередні спроби домовитися про припинення вогню неодноразово зривалися Росією. Тому Київ не бачить сенсу в "перемир’ях для парадів", якщо на практиці тривають обстріли українських територій.

  • Саме тому будь-які рішення щодо 9 травня прив’язані до реального стану на фронті. Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Росія продовжує посилювати оборону Москви, перекидаючи туди системи протиповітряної оборони з інших регіонів. На його думку, це свідчить про концентрацію уваги Кремля на захисті столиці та святкових заходах, а не на деескалації війни.

  • Крім того, за словами Зеленського, дійшла до ситуації, коли проведення її головного параду залежить від дій України. Це і є сигналом, що цю війну треба завершувати.