Об этом Зеленский рассказал в своем вечернем обращении.
Какой закон об оружии готовят в Украине?
По словам Зеленского, министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о работе над изменениями, к которой привлекли широкую группу специалистов. Речь идет не только о представителях МВД, но и о народных депутатах, военных, правоохранителей, общественный сектор и бизнес.
Я благодарю всех за неравнодушие. Украине нужен современный и сильный закон о гражданском огнестрельном оружии, который защитит и граждан без оружия и урегулирует реально ситуацию для тех, кто владеет оружием,
– отметил глава государства.
Какие есть мнения о целесообразности закона?
Кирилл Буданов высказался против массовой легализации короткоствольного оружия для гражданских, считая это угрозой для общества. Он считает, что полиция и спецслужбы в Украине должны работать эффективно.
Игорь Клименко высказался за предоставление украинцам права на вооруженную самозащиту, в частности на короткоствольное оружие. Глава МВД пообещал, что проведет экспертные обсуждения.