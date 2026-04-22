Детальніше про них 24 Каналу розповів Тарас Жовтенко – військовий експерт, експерт із міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи". За його словами, спиратись на досвід інших країн також не є панацеєю.

У чому ризики легалізації зброї?

Коли в Україні говорять про легалізацію зброї, у приклад часто наводять Сполучені Штати Америки, де давно діє відповідний закон. Однак варто розуміти, що таке чутливе питання має вкрай багато нюансів і просто запозичити чужий досвід може принести ще більше проблем.

Легалізацію зброї не можна розглядати як виключно механічне питання, на яке можна "натягнути" правову рамку і все запрацює. Тут річ і в розширенні повноважень правоохоронних органів. Так, американську поліцію вважають однією з найжорсткіших у світі, тому що вони діють в умовах озброєного суспільства. Тобто їм потрібно більше повноважень, аби виконувати свої функції,

– зауважив Тарас Жовтенко.

У випадку, коли зброю легалізують, суспільству потрібно бути готовим до того, що у представників правоохоронних органів будуть більші повноваження. Вони мають бути зовсім інакше підготовлені та діяти в інших правових рамках.

"Найголовніше – має бути культура поводження зі зброєю у цивільних. У США є стале історичне усвідомлення цієї концепції, столітня історія. Власники зброї там – це ціла субкультура, зі своїми правилами та обмеженнями. В Україні, на жаль, нічого подібного немає. Копіювати американський досвід тут просто недоцільно", – пояснив експерт з безпеки.

Ба більше, у Сполучених Штатів немає поняття "нацполіції". Найвищий рівень поліцейської служби – поліція штату. Тут є цікавий нюанс, адже всі керівники поліції – від найнижчого до найвищого – є виборними посадами. Отже, система підзвітності жорсткішої політики американською поліції є відмінною від української.

Треба бути вкрай обережним із запозиченням такого досвіду в інших країнах, особливо, якщо він настільки ексклюзивний. До того ж питання володіння зброєю треба вписувати у ширший контекст. Ми не можемо його врегулювати виключно правовою рамкою. Воно потребує справжньої готовності українського суспільства,

– додав Жовтенко.

Умови військового стану можуть давати підґрунтя для такої готовності, але її треба правильно осмислити і втілити. Грубо кажучи, не може мовитися про те, щоб роздати кожному українцю зброю і очікувати, що це спрацює. Без урахування великої кількості деталей, проблем від легалізації зброї може виникнути ще більше.

Чому в Україні заговорили про легалізацію зброї?